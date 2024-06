El pasado viernes 31 de mayo, un hombre a bordo de la camioneta de un municipio atropelló a un perro, no frenó para asistirlo y quedó grabado por las cámaras de seguridad.

La indignante situación sucedió sobre la calle Pedro del Castillo y frente al Hospital Santa Isabe lde Hungría en Mendoza. Allí, un trabajador municipal circulaba por la zona y en ese momento curzó un perro por la calle.

En tanto, el hombre siguió y atropelló a "King". Sin embargo, generó bronca porque no frenó para asistir al perro y siguio su camino. "El perro no andaba en la calle solo, lo saqué un ratito para dar una vuelta, no lo dejo tirado a la buena de Dios. Tiene 13 años, es viejito, no me di cuenta que cruzó la calle y ahí lo atropellaron", señaló Érica, la dueña de la mascota, informó Diario Uno.

Indignante: le robaron todos los ahorros a una enfermera en una estafa bancaria

"Atropelló a mi perro y a pesar de que la gente que estaba en el lugar le gritaba para que pararan, siguieron. Una total falta de empatía, no puede ser que atropellen y sigan como si nada", reveló.

En tanto, se supo que el animal sufrió la fractura de sus patas traseras. “El lunes fuimos a hacer la denuncia a la Municipalidad de Guaymallén y no nos dieron ni bolilla. Me dijeron que si era un animal, no se puede hacer nada, pero es muy grave lo que pasó y se tienen que hacer cargo”, añadió la dueña del perro.

Entró a comprar a una farmacia, su perro la esperaba afuera y se lo robaron: quedó registrado en las cámaras

Si bien aseguraron desde el municipio que se harán cargo, manifestaron que el atropello no habría ocurrido si el perro no estaba suelto en la calle.