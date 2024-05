Una enfermera del Hospital Castro Rendón, Évila Quintana, vivió una experiencia traumática al caer en una estafa virtual que le costó más de $2,8 millones de pesos, todos sus ahorros. Todo comenzó cuando recibió un correo electrónico que simulaba ser del Banco Provincia del Neuquén (BPN), alertándola sobre supuestos problemas con su cuenta bancaria.

Quintana, en declaraciones a medios radiales, explicó que, a pesar de no ser experta en tecnología, normalmente evitaba abrir correos electrónicos por precaución. Sin embargo, esta vez, por error, accedió al email fraudulento y comenzó a ingresar sus datos de acceso. Fue cuando llegó a la información de su tarjeta que se detuvo, al percatarse de que algo no estaba bien. "Dije 'esto no es del banco' y enseguida corté todo", relató.

La llamaron por telefóno para decirle que había ganado una compra en un supermercado y la estafaron con $300 mil

Después de verificar que su cuenta seguía intacta en el home banking, la enfermera cargó su teléfono para el día siguiente y se retiró a descansar. Sin embargo, al intentar ingresar al sistema al día siguiente, se dio cuenta de que ya no tenía acceso. Los estafadores, de alguna manera, lograron ingresar a su cuenta y sustrajeron la abrumadora cantidad de dinero.

En redes, el BPN publicó una serie de recomendaciones para evitar este tipo de situaciones amargas.

Quintana expresó su preocupación por la vulnerabilidad de los usuarios frente a este tipo de estafas, especialmente con sistemas bancarios recientes que podrían dejar a los clientes más expuestos. Sugirió la implementación de métodos adicionales de verificación, como la verificación facial o llamadas previas de verificación de identidad, para prevenir tales casos.