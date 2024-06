En un violento episodio de inseguridad que tuvo lugar sobre el colectivo de la línea 68 mientras recorría el concurrido barrio de Recoleta, un grupo compuesto por seis hombres y dos mujeres atacó a un pasajero en un evidente robo piraña.

Facundo, la víctima del asalto, relató los momentos de terror que vivió cuando los delincuentes intentaron arrebatarle sus pertenencias: “Me da mucha impotencia, no me lo esperaba. Fue horrible el momento”, declaró angustiado en una entrevista con TN.

“Cuando llegamos a Santa Fe y Pueyrredón, estas personas ya me habían estudiado. Sabían que había sacado el celular. Habían dejado el asiento preparado a propósito, es uno de los pocos que no tiene vista periférica de la parte de atrás. Estaba todo tramado. Fue una emboscada”, comentó.

El ataque se desató cuando uno de los delincuentes intentó arrebatar la mochila de Facundo, quien estaba sentado. Al resistirse, fue derribado al suelo, momento en el cual los demás atacantes empezaron a agredirlo físicamente. “Empecé a sentir piñas y patadas en la cara”, describió Facundo sobre la violenta situación.

Aunque logró mantener su mochila, los atacantes consiguieron llevarse su celular antes de descender del colectivo huyendo del lugar. “El celular se lo llegaron a llevar y no había nada que pudiera hacer”, lamentó la víctima. Tras el incidente, Facundo, aún aturdido, logró levantarse mientras los delincuentes se dispersaban en la confusión general.