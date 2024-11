En las últimas horas la policía detuvo a la mujer que se encuentra acusada de golpear a otra con un palo de golf en un club de Pinamar. El ataque racista por parte de la acusada ocurrió hace algunas semanas, y el video de la agresión circuló por las redes sociales.

La autora del brutal episodio fue identificada como Lorena López, una mujer de 44 años que fue imputada por “tentativa de homicidio”, contra Silvina Lo Presti, una mujer de 61 años.

El marido de la acusada también agredió verbalmente a la víctima, aunque no fue detenido pero se encuentra imputado. La causa está a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón de la UFI N°4 de la ciudad balnearia.

En el marco de la investigación, se realizó un allanamiento en las últimas horas en el domicilio donde vive la acusada. En el procedimiento las autoridades encontraron la ropa que había utilizado el día de la agresión.

Además, se secuestraron 32 palos de golf, entre los que se presume que se encuentra el que habría sido utilizado para atacar a Silvia Lo Presti.

No obstante, a partir de lo sucedido desde el campo de golf le prohibieron la entrada a la pareja.

Por su parte, la víctima dio su testimonio sobre cómo fue la agresión que sufrió mientras tomaba mates con una amiga en el club de golf. El salvaje ataque a golpes ocurrió el martes 19 de noviembre.

"Voy seguido al golf a pasear, a descargar tensiones en el pasto. Había gente lejos jugando y nosotras estábamos al costado de la cancha", aseguró la denunciante.

Sin embargo, en un determinado momento, las mujeres advirtieron que algo raro sucedía porque “las pelotas volaban muy rápido” para el lado donde estaban ellas sentadas. “A esta gente le molestaba y nos empezaron a tirar para nuestro lado”, contó Lo Presti.

Además, según declaraciones de Lo Presti, la agresión también fue verbal, ya que la habrían insultado con comentarios racistas.

“Esto no es Ostende, vayan al conurbano a tomar mate, negras ratas. Pagamos 50 mil dólares por estar acá”, habría espetado la detenida en el marco del ataque.

En la reconstrucción del episodio, Silvia dio detalles del ataque que sufrió. “El palo se partió y el golpe me dejó atontada. Después sacó otro y me volvió a pegar en hombro, que es cuando me caí”, relató.

Los dos testigos que declararon en la causa: por un lado, el hombre que filmó la escena posterior a la golpiza, y la amiga de Lo Presti, ratificaron los dichos de la víctima.

“Las acciones legales las inicié contra la pareja. El Golf de Pinamar no, al contrario, ellos se portaron de la mejor manera y me dieron los nombres. Los denuncié por lesiones y discriminación”, detalló la víctima sobre la agresión cuya investigación ya está en manos de la Justicia.

Con información de Crónica