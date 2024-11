Mauro Icardi pasó una noche de terror, cuando la policía llegó a su domicilio en Nordelta, una propiedad que Wanda Nara le había prestado, para llevar a cabo un allanamiento.

La intervención policial ocurrió en la madrugada del sábado, cuando el futbolista dormía. La operación fue realizada para verificar una denuncia hecha por la mediática, quien acusó a Icardi de tener armas en su hogar. Sin embargo, el allanamiento, que se extendió hasta las 6:30 de la mañana, no arrojó resultados positivos.

Yanina Latorre, a través de las redes sociales, detalló que todo ocurrió después de que las abogadas de Icardi se retiraran del lugar.

"¿Por qué me grabás?": aseguran que Wanda Nara y la China Suárez casi se agarran a piñas en un boliche

"No le encontraron nada. Yo no lo puedo creer. Es el padre de las hijas. Ella se volvió loca. A él lo dejaron en la calle a esa hora, tuvo que hacer todas las valijas y se retiró. Dormiría en lo de un amigo. ¡Es todo de cuarta! Hay cosas que no se hacen", afirmó la panelista, añadiendo que el proceso de divorcio se tramitará en Italia.

Latorre también mencionó que durante la tarde en que Wanda Nara y su séquito estuvieron en la mansión, le robaron varias pertenencias a Icardi. “Le falta un reloj, mucha plata y otras cosas más”, señaló.

Por el momento, Icardi no ha realizado ningún comentario público al respecto, pero se encuentra buscando un lugar donde recuperarse, ya que este lunes será operado.