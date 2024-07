Imputaron por "homicidio culposo" a la mamá que dejó sólo al hijo de 3 años y murió en un incendio en Comodoro

La ciudad de Comodoro Rivadavia amaneció conmocionada al conocerse un trágico incendio que se cobró la vida de un nene de sólo tres años, que se encontraba solo al momento de desatarse un incendio en una casa. Su madre cerró la puerta con llave y según declaró, “había ido a sacar un turno médico al Hospital Regional por un dolor de muela”.

En diálogo con ADNSUR, el fiscal Cristian Olazábal relató el hecho, “alrededor de las 4:30 de la mañana de hoy me llamó la funcionaria, comunicándome que personal de la primera estaba interviniendo en Chacabuco al 600 en un incendio, en el cual habría fallecido un menor de 3 años”.

Y aseguró, “el incendio se habría producido en el sector del living comedor. A simple vista y de acuerdo al conocimiento de personal de criminalística, se podía establecer de que se originó en una zapatilla de conexión, que se encontraba sobre un sillón, en un espacio reducido. Ese fue el lugar desde donde se propagó el fuego, no avanzó sobre ningún otro ambiente y en el vértice del sillón se encontraba el cuerpo del nene sin vida”, detalló.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Según manifestó, “esta muerte fue objeto de autopsia, la médica forense tomó muestras para anatomía patológica, a fines de establecer efectivamente cuál fue la causa de la muerte, si fue asfixia o si fue producto de las quemaduras. Lo que sí se puede determinar es que el nene estaba con vida en el momento en que empezó a sufrir las quemaduras”, reafirmó.

LA ESCENA DESPUÉS DE LA TRAGEDIA

El fiscal recordó que, cuando estaban el lugar “habían muchos vecinos, ya estaba la madre presente, dispuse la demora de ella y el traslado a la comisaría para secuestrar su teléfono celular, ya que la versión que brindaba ella no tendría lógica”.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Y amplió, “refirió haberse retirado del domicilio a realizar una consulta médica en el Hospital Regional, llamaba la atención de que haya dejado al chico solo, la puerta estaba cerrada con llave, uno de los vecinos que auxilió tuvo que patearla y romperla para poder entrar”. Y destacó que, “este ya era un dato alarmante, sumado a que no se trató de una situación de urgencia que amerite que se retire rápidamente de la vivienda. Lo lógico era que se hubiera llevado al nene, sumado a que dijo haber convocado un Uber para trasladarse al Hospital Regional, cuando enfrente tiene una remisería abierta las 24 horas”, argumentó.

LOS TESTIMONIOS

Respecto a la reconstrucción del caso, remarcó que “todas estas cosas llamaron la atención”. “Dispuse la demora y le solicité a la doctora Tassello, que es la jueza penal, la autorización para secuestrarle el teléfono celular. Se tomaron varias entrevistas, sobre todo a los vecinos del lugar que daban cuenta de posibles situaciones de maltrato que están siendo objeto de investigación”, puntualizó.

Incautaron una impresionante plantación de marihuana en Balsa Las Perlas

Otro de los testimonios fue de la dueña del inquilinato. “Estaba presente, refirió que los primeros días del mes de julio, ella ingresó a vivir ahí, fue un contrato verbal más que nada por una cuestión humanitaria, la señora le alquiló y las quejas de los vecinos eran bastantes en cuanto a visitas de varias personas en el domicilio, incluso de estos malos tratos verbales que tenía con el nene”, sentenció.

Por el momento, el fiscal Olazábal dispuso la imputación de la acusada por el delito de “homicidio culposo”. “Fue notificada el día de hoy, cuando se cumplieron estas medidas y se constituyó un domicilio a los efectos de mantener su presencia asegurada en la investigación. Será objeto de determinación, si hay una conducta de mayor gravedad”, indicó.

Puerto Deseado: un sospechoso fue nuevamente detenido y confesó el crimen

CÓMO SIGUE EL PROCESO

Se dispuso por el momento, la entrega del cuerpo del menor, para que puedan llevar a cabo los familiares que tengan el sepelio, "el cuerpo estaba reconocible", afirmó.

“No va a haber un sepelio con nombre y apellido, por el momento está como NN, hasta que realicemos una pericia de ADN y efectivamente determinemos el vínculo familiar”, sumó.

“Como son cuestiones sensibles a determinar, entendí de que no ameritaba que quede en calidad de detenida, porque tampoco veía ningún riesgo procesal, lo único que me interesaba a mí -que me podía entorpecer la investigación- era que se deshaga el teléfono celular y ya está en poder de del Ministerio Público”, precisó el fiscal.

Estafaron a una comodorense y pidieron dos créditos a su nombre: "Me dijeron que eran de Netflix"

LAS PERICIAS INFORMÁTICAS

“Hay designar el perito, que seguramente será alguno del equipo técnico multidisciplinario nuestro, notificar a la defensa, esto lleva un plazo de tres días, que es lo que establece el Código Procesal Penal”, señaló el fiscal del caso.

Ante la consulta sobre un posible dolor de muela, por parte de la madre del menor fallecido, por la que habría acudido a sacar un turno al hospital, Olazábal sostuvo “en ningún momento la vía adolorida, al menos por eso. Uno se dirige al lugar del hecho, como para tomar contacto con la escena y también con las personas que están sospechadas. A mí fue lo que primero me llamó la atención”, concluyó.