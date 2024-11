El pasado lunes 11 de noviembre por la tarde, ocurrió un hecho de inseguridad en una casa ubicada en el barrio Ceferino, en la zona sur de Comodoro Rivadavia. Según pudo saber ADNSUR, un hombre identificado como Maximiliano llegó a su casa, en inmediaciones de las calles Malvinas y Sánchez, cuando se encontró con el robo cometido por ladrones.

Según indicó, el hecho ocurrió en poco más de una hora. “Sí, fue entre las 14:45 y 15:50 que volví a casa; en un ratito, obviamente nos habrán tenido vigilados y, bueno, ingresaron por una ventana que, lamentablemente, no tenía rejas”, explicó. Asimismo, reveló que en la zona no hay cámaras de seguridad.

Además, sostuvo que “es muy chiquita la ventana, igual, pero, bueno, ingresaron y se llevaron nuestros ahorros, computadora, un traje neoprene que tenía, anillos, perfumes. Obviamente, nos rompieron las cosas, nos tiraron las cosas al piso; el desorden, horrible”.

“Lamentablemente, uno trabaja todo el día para poder tener algunas cositas y que tan rápido te lo saquen, eso es lo más triste y lo más doloroso”, agregó.

En cuanto a los objetos de valor que los delincuentes se llevaron, la víctima sostuvo que entre los elementos había una “computadora en la que tengo mi trabajo de un montón de años, algunas cosas guardadas en la nube, pero después archivos, fotos, vídeos y eso que, lamentablemente, si no la recuperan, no la voy a volver a tener.”

Además, reveló que “ya hicimos la denuncia, fue la policía, pero bueno, estamos esperando a ver si se puede investigar algo y todavía no me han avisado nada”.

Por otra parte, señaló que también se llevaron ahorros en dólares. “Teníamos unos dólares que teníamos guardados, que los veníamos pateando para no cambiarlos, que por ahí los tenías como para pagar la tarjeta y, bueno, uno trabajando podía juntar, entonces no los vas cambiando; bueno, se llevaron eso”.

“Nosotros hicimos un evento el día domingo, ahí en el teatro María Auxiliadora. Tenemos una academia de danza, y se llevaron parte de la recaudación que habíamos hecho para el evento, lamentablemente. Así que, bueno, la verdad es que estoy muy triste en este momento, y bueno, ahora un poco mejor porque siempre tenemos gente alrededor que nos quiere mucho, que nos apoya y que nos tira buena energía, así que eso nos da ganas de, bueno, seguir trabajando. El que es laburante levanta la cabeza y sigue adelante, pero bueno, no deja de ser doloroso”, reveló.

Respecto al hecho de inseguridad, la víctima sostuvo que en el momento del robo “por suerte no había nadie”. "Nosotros compartimos el terreno con mi mamá y ella justo salió; bueno, tenía que hacer sus cosas y en ese ínterin, hasta que yo volví a casa, fue donde pasó todo. Uno agradece que no había nadie porque te pones a pensar: mi mamá escuchaba ruido y que va atrás a mi casa, y podría haber sido peor”, destacó.

No obstante, aseguró que por “cómo quedaron algunas cosas, por ejemplo, la mini pimer, la pava eléctrica desenchufada y todo, ellos me escucharon llegar y se fueron en el momento, porque quedó todo como ahí preparadito para llevárselo también.”

Por último, indicó que busca recuperar su computadora y el traje de neoprene. “Por ahí hay gente que está en grupos de nadadores y ha vuelto a recuperar sus trajes, porque no todo el mundo vende un traje de neoprene, entonces, por ahí, si alguien conoce o le ofrecieron, me pueden contactar. La compu igual, es una compu normal, sencilla, pero está llena de cosas importantes y me encantaría poder recuperarla, si se puede”, concluyó.