En la elección de Estados Unidos, no importaron los buenos números de la economía, sino la percepción de los ciudadanos sobre el tema. ¿Argentina podrá seguir ese rumbo sentimental?

Los sentimientos estan marcando el rumbo de las encuestas. “Ya no es el bolsillo, estúpido”, podría decir algún político de nuestro país o del mundo.

Joe Biden deja la presidencia con una economía vigorosa. El PBI creció a una tasa promedio del 2% anual. El mercado laboral mostró solidez: se sumaron 14,8 millones de puestos de trabajo y el desempleo se mantuvo por debajo del 4% con una mejora en los ingresos que reactivan el consumo. Pero hay un sello que marca los destinos electorales: la inflación.

A Biden se lo critica por la aceleración del índice de precios que alcanzó 9,1% en su pico máximo. Sin embargo, el pasado septiembre, la inflación fue del 2,4%, el mínimo desde 2021. No le sirvió.

La percepción de una vida mas costosa y el temor que eso genera es un sello que, aparentemente, no se perdona a la hora de votar. Por supuesto, no todo gira alrededor de eso. En el conjunto de circunstancias, Donald Trump, hizo uso de discursos precisos aumentando la crispación que se puede generar con el contrincante. Emoción pura. La Argentina sabe de eso.

Si nos centramos en la inflación, Javier Milei, tiene ganada la batalla. El próximo martes, el INDEC informará el dato a nivel nacional. Los pronósticos privados varían en torno al 3% en octubre. Para Equilibra (de los economistas Martín Rapetti y Diego Bossio) la inflación será del 3,1% para ese mes. Por otro lado, el relevamiento de Eco GO (de Marina Dal Poggetto), calcula un 2,8% en la proyección del IPC.

¿Pero que les preocupa a los argentinos?

Un informe de NielsenIQ, segmentado por generaciones, destaca que el crimen y la falta de legalidad, encabezan las inquietudes. Puede que Patricia Bullrich, haya leído el estudio. “Así como liberamos la calle, vamos a liberar los aeropuertos”, declaró tras una medida gremial de la empresa Intercargo que en la semana dejó encerrados a pasajeros en los aviones. También desde el gobierno salieron a agitar que si no hay soluciones convocarán a un “Plan Preventivo de Crisis, como ultimátum al cierre de la compañía”. Nada es tan inmediato, pero sirve para la calma de los enojados.

Volviendo a las preocupaciones, en segundo lugar esta la posibilidad de una crisis económica y el mercado laboral. Acá se complica un poco. Pero los artilugios comunicacionales están a tope. La semana pasada, la Cámara Argentina de Mediana Empresa (CAME), informó que las ventas minoristas subieron 2,9% interanual en octubre. Rápidos de reflejos, desde el gobierno salieron a anticipar: “Se terminó la recesión”. ¿Será suficiente para la calma del sistema nervioso de una sociedad postergada por décadas en sus demandas?

Lo que no calma es la grieta. No solamente no merma la rivalidad sino que queda al borde de la violencia constantemente. El suceso entre Dillom y un tuitero libertario dejan expuesto el debate. Para quienes no estan al tanto, Dillom es un cantante de trap que esta pasando su momento de estrellato y popularidad a pleno. En el otro costado del ring, un tuitero libertario cuya cuenta se llama “La Pistarini”. El lugar del momento: un vuelo de Iberia rumbo a España. Desde la cuenta de X, sin identificar, se ofendió al cantante. La velocidad de las redes hizo que el cantante sepa rápidamente que detrás de “La Pistarini” estaba Juan Carlos Siber.

Todo siguió cuando el artista encaró al tuitero y en lugar de trompadas, la escena terminara en un incómodo momento. Pero en el debate público no se valoró que no llegaron a la pelea sino que, el tuitero, “arrugó”.

¿Qué país queremos construir? ¿Qué mundo queremos construir? ¿Qué líderes elegimos para construir?

Por supuesto que la vida en sociedad no tiene una sola verdad. Tampoco todos los habitantes tenemos iguales percepciones. Pero las emociones no siempre corresponden a la realidad. Y estamos eligiendo emociones que solo calmen el sistema nervioso del momento mientras la realidad pasa por otro carril.