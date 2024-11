“Participé de la audiencia para visibilizar a la justicia que algo hay que hacer, porque si bien el vecino Molina quedó en libertad y la fiscalía tiene 90 días para argumentar y volver al juicio, se destrozaron dos familias. Una es la del muerto -reconoció- y otra, la del vecino que está pendiente de un hilo con su libertad. Todo por falta de lógica con respecto de las leyes, porque si agarran a los malhechores y no se los mete presos, de nada sirve que haya 20 comisarías o 30.000 agentes de policía”, dijo la mujer, en diálogo con Actualidad 2.0.

Tal como informó ADNSUR, el hecho ocurrió el domingo último, cuando dos ladrones fueron sorprendidos mientras intentaban robar en viviendas de barrio ‘Radio Estación’. En esa circunstancia, Fabián Molina se entregó como el autor de los disparos que derivó en la muerte de Sebastián Barría.

Sigue preso el vecino que mató a un delincuente en Comodoro: buscan a otro hombre que habría participado del robo

La audiencia de control de detención se realizó este martes y el inicio se demoró hasta las 13:30 hs, para concluir poco antes de las 15 horas, con el resultado de la libración del imputado.

“El vecino quedó libre por ahora, pero le marcaron la vida a un trabajador y padre de familia, porque esta familia salía para irse a un cumpleaños y tuvo que resguardar las cosas de otros vecinos”, indicó Inés.

Ante la consulta de si es común que los vecinos cuenten con armas de fuego en sus casas, dijo que “yo no tengo registro de quién tiene armas y quién no, los vecinos se defienden con lo que tienen a mano. Cualquiera en los barrios se va a defender con lo que tenga. El uso de armas no es común, pero no le puedo decir al vecino con qué defenderse. No fui testigo del hecho y no sé si el arma era de él”.

Comodoro: cansados de los robos, los vecinos salieron a apoyar al hombre que mató a un ladrón

La mujer insistió en que los vecinos venían sufriendo una serie de robos en en el barrio y en otros sectores, ya que “estas personas venían robando en distintos horarios, es como que venían cebados y decían ‘esto es mío y me lo llevo’; no, así no es la cosa”, concluyó.