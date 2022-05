En las primeras horas de este lunes, un hombre fue detenido por la Policía por generar disturbios en un bar ubicado en las calles Irigoyen y Marcos A. Zar en la ciudad de Puerto Madryn.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, alertados por el personal de seguridad del local nocturno, advirtieron a un sujeto que estaba insultando a los guardias pero al notar su presencia, rápidamente se retiró del bar. Finalmente el hombre fue interceptado en las calles Irigoyen y Mitre, donde comenzó a injuriar al personal policial: “Yo no soy ningún gil, que se piensan que me van a llevar así nomás giles, yuta, tengo pulsera electrónica ya he caído detenido”.

Los efectivos le solicitaron que se tranquilizara pero el hombre los instó a pelear y se procedió a su demora. El hecho fue anoticiado al fiscal de turno que dispuso que la persona permanezca alojado hasta tanto recupere su estado de lucidez.

En momentos que el personal de la Comisaría Primera se comunicaba con sus pares de la ciudad de Trelew, con el fin de consultar el motivo por el cual el demorado tenía colocada una tobillera electrónica, se avisó de la pérdida de la señal. Ante esto, los policías advirtieron que el detenido se había arancado la pulsera y la había arrojado contra la pared, provocando la destrucción de la misma, mientras los insultaba.

Este hecho también fue notificado al fiscal de turno que dispuso que se le impute el delito de daños, y se le informe la novedad a la Oficina Judicial.