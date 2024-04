Femicidio de Silvia Cabañares: confirmaron el juicio popular para los cinco acusados

La causa penal contra cinco hombres acusados de violar a Silvia Cabañares será llevada a juicio por jurados populares, según la decisión del juez Mauricio Zabala. Tanto la fiscalía como la querella anticiparon que buscarán penas mayores a los 15 años para los presuntos responsables, tres de los cuales están acusados como coautores y dos como partícipes necesarios.

Mientras la causa avanza hacia el juicio, la investigación sobre el femicidio de Cabañares en Río Negro sigue estancada, sin personas imputadas hasta el momento.

La violación de Cabañares, según la fiscalía, ocurrió en mayo de 2023 en un taller mecánico y de venta de autopartes en el barrio Confluencia . Los acusados la habrían invitado a un asado, donde le suministraron pastillas y alcohol, colocándola en una situación vulnerable para luego abusar sexualmente de ella en grupo.

Aunque el abuso sexual fue corroborado, el lugar no evidenció indicios de muerte violenta. Sin embargo, la investigación por el femicidio de Cabañares, cuyo cuerpo fue encontrado apuñalado cerca de la Ruta Provincial 74, no avanzó. A pesar de las sospechas iniciales hacia un hombre relacionado con la víctima, quien fue detenido pero luego liberado por falta de pruebas, no hay avances significativos en la identificación de los responsables del crimen.