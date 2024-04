Conferencia de prensa Sobreseimiento en la causa de Emergencia Climática: “No retiramos la acusación por comodidad, sino por el deber de objetividad” Así lo expresaron los fiscales Marcelo Crettón y Adrián Cabral, al explicar en conferencia de prensa, los fundamentos por los que decidieron pedir el sobreseimiento de ex supervisores y dos secretarios municipales en la causa emergencia climática. “Los fiscales tenemos el deber de objetividad y no podemos ocultar una prueba para perjudicar a un imputado”, dijo el fiscal Cabral, mientras que Crettón indicó que respeta el trabajo de Iturrioz, pero no lo comparte. “No vamos a polemizar con nadie”, insistió el jefe de fiscales.