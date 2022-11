Escándalo: Denunciaron al manager de la cantante Sele Vera por darle una paliza a un sonidista

Sele Vera y Los Pampas se presentaron en Dina Huapi en un show muy esperado, pero el espectáculo se empañó con un violento suceso ocurrido en horas de la mañana del sábado.

El caso fue denunciado ante la Comisaría de esa localidad y requirió del traslado de un hombre al Hospital Zonal para recibir curaciones.

Durante la fiesta que se hizo por el trigésimo sexto aniversario de la ciudad, su representante, que también es parte del grupo sobre el escenario, protagonizó un hecho que finalizó con una fractura de pómulo del sonidista Hugo Mardones.

Según se supo, el representante de Vera le transmitió su disgusto por la ubicación de algunos de los equipos.

Jury contra el fiscal Rivarola: ¿Cuáles fueron las dos denuncias en su contra?

“Reclamó y le dije que era una cuestión de saber operar y manejar la consola”, contó el joven quien luego vio que Pérez se le acercó, intuyendo que hablarían sobre el aspecto técnico, pero “me pegó un cabezazo y una piña”.

Desde la Asociación de Músicos en Bariloche (MUEBA) expresaron: “Repudiamos profundamente la agresión física que sufrió el sonidista Hugo Mardones, mientras realizaba su labor en la fiesta aniversario de la vecina localidad de Dina Huapi. Expresamos nuestra solidaridad con Hugo con el deseo de que estos sucesos de violencia no tengan lugar”.

Denuncias de abuso en el jardín 406: "No hay niños en condiciones de hablar y en esta etapa no se puede detener al acusado"

“Las personas que se dedican a ser técnicas sonidistas son parte de la gran familia de los y las trabajadoras de la cultura en nuestra ciudad”, señalaron.

Qué dijo la cantante

“Yo no estuve en el lugar en ese momento, así que no puedo decir qué es lo que sucedió o como comenzó”, sostuvo Sele Vera en diálogo con el Cordillerano, ya que la acción se produjo durante la prueba de sonido, por la mañana, a la que no concurrió.

Pero, más allá de no haber estado en ese instante, no se desligó de la situación y dijo, en plural, tomando también la voz del resto de la banda (y, aunque no lo aclaró, resulta claro que el “todos” no incluye a Pérez): “No estamos de acuerdo con la actitud y el desenlace que tuvo esto. Nada, absolutamente nada, justifica un acto de violencia ante cualquier persona”.