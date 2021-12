Encontraron muerta en la calle a una nena de dos años

La justicia y la Policía de Río Negro investigan la muerte de una nena de 2 años que fue encontrada en la vía pública, así lo informó el Ministerio Público Fiscal.

Según se precisó, se inició una investigación por la muerte den la localidad de Catriel, ocurrida el domingo en el Lote 14, en Catriel, donde encontraron a la menor muerta en la calle.

No se conocen autores o posibles causas de muerte. La primera hipótesis era que había sido atropellada por un vehículo, pero "no hay testigos que corroboren esta información y, por lo tanto, no hay certezas sobre lo que sucedió", indicaron fuentes judiciales a La Mañana Cipolletti.

En este contexto, se solicitaron estudios complementarios para dar con la causa de la muerte de la pequeña. "Desde fiscalía remarcaron que hay múltiples versiones sobre el trágico hecho".

Asimismo, se agregó que en un principio, algunos vecinos indicaron que podría haberse tratado de un siniestro vial "razón por la que se procedió al secuestro de algunos vehículos que podrían estar involucrados, aunque esta hipótesis aún no cuenta con el sustento necesario".