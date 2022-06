Un hombre abusó sexualmente de una mujer de 86 años en la ciudad de Río Gallegos durante un intento de robo. Fue detenido horas después. Pero en las últimas horas se conocieron más detalles sobre su perfil, y además, se conoció que en 2011 había intentado abusar de una mujer de 72 años, pero en Chile.

El hecho ocurrió la noche del martes cuando el acusado llegó hasta la casa de la mujer de 86 años en pasaje Juana Manzo, en barrio Belgrano, en la ciudad de Río Gallegos. Allí se presentó para entregarle una supuesta mercadería, pero al solicitarle plata y recibir una negativa de la vecina. Entró por la fuerza a la casa, comenzó a revolver todo en busca de dinero y en esas circunstancias, la agredió físicamente y sexualmente.

El hombre de 55 años que permanece detenido, según publica La Opinión Austral, colaboraba con una iglesia y en un comedor como voluntario.

Pero otro dato estremecedor que se conoció en las últimas horas, es que no sería la única vez que este hombre comete un delito de estas características. Es que en el año 2011, habría intentado abusar de una mujer de 72 años en la localidad chilena de Punta Arenas.

Esa víctima pudo relatar el hombre la golpeó exigiéndole dinero pero ante la negativa intentó abusarla. “Ahora vas a ver lo que te voy a hacer. Me sacó la ropa y me quiso violar, pero como no pudo sobre la marcha me siguió dando contra el sillón. Yo estaba ensangrentada pero escuché cuando me dijo, te maté vieja de mierda y huyó”, relató la mujer sobre lo vivido según publicó el portal El Pinguino.