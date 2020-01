COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este lunes se realizó la audiencia de control de detención y apertura de investigación contra Héctor Oviedo por el homicidio de Darío Reyna, ocurrido el 16 de noviembre de 2019.

En la audiencia, el fiscal solicitó que se declare legal la detención de Oviedo ya que pesaba sobre él una orden de detención y este domingo en la zona de La Saladita fue visto por personal policial, que finalmente lo detuvo.

Se refirió al hecho a investigar que aconteció el pasado 16 de noviembre durante una reunión social, de la cual participaban aproximadamente 50 jóvenes en el salón ubicado en la parte trasera de la vivienda de Darío Reyna, en la calle Código 2456, del Barrio Standart Norte de nuestra ciudad, cuando arribaron al lugar Héctor Eduardo Oviedo, el menor M. Á. P. y un tercer sujeto que hasta el momento no ha sido identificado, siendo advertida su presencia por Reyna, quien les solicitó que se retiren, pues no los conocía y no habían sido invitados.

En esa circunstancia Oviedo se negó a retirarse invitando a Reyna a pelear al exterior. Seguidamente, los jóvenes egresaron de la vivienda y comenzaron a pelear a golpes de puño en la calle, iniciándose la misma en la intersección de calles Código 2456 y 2462 y se extendió metros sobre la primera de las arterias, momento en el cual Oviedo extrajo de entre sus prendas un arma blanca, asestándole una apuñalada en la zona del hemitórax derecho a Reyna, herida que finalmente generó el óbito de éste por shock hemorrágico irreversible.

El hecho fue calificado provisoriamente como “homicidio simple” en calidad de “autor” para Oviedo.

El fiscal pidió un plazo de Ley, 6 meses, para concluir con la investigación y el de tres meses de prisión preventiva para Oviedo, en base a la existencia de elementos de convicción suficientes como para tenerlo como probable autor del ilícito investigado y el peligro de fuga, ya que pesaba en su contra dos Ordenes de Capeta en la presente y en otra causa. Ha demostrado que se ha sustraído de la Justicia y so voluntad de no someterse a proceso. Por último el fiscal se refirió a la gravedad del hecho, los motivos nimios del mismo y la pena en espera que será de cumplimiento efectivo.

Por su parte, la defensora no cuestionó la plataforma fáctica, ni la calificación legal. Respecto del pedido de prisión preventiva dijo no tener muchos argumentos ya que Oviedo no tiene domicilio fijo, adhiriendo al reconocimiento en rueda de personas solicitado por el fiscal. Consintiendo la prisión preventiva de Oviedo pero sólo por 15 días, para que pueda constituir un domicilio. Solicitó*o por último que la prisión preventiva no sea dictada en ambos Legajos.

Finalmente, la jueza penal resolvió declarar legal la detención de Oviedo, autorizando la apertura de investigación en el presente Legajo por el hecho y la calificación legal de “homicidio simple”, decretando el plazo de seis meses de investigación y dictando la prisión preventiva en el presente legajo, pero rechazándolo en la anterior causa, por el término de tres meses en base al peligro de fuga existente.

La magistrada autorizó la realización de la audiencia de reconocimiento de personas, dejando sin efecto el pedido de Rebeldía y Captura en la anterior causa.