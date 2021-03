BUENOS AIRES (ADNSUR) - Tehuel De la Torre tiene 21 años y fue visto por última vez el 11 de marzo. Ese mismo día su familia radicó denuncia pero no hay pistas sobre él. Hay una persona detenida y la Policía intensificó la búsqueda en las últimas horas.

El joven se iba a encontrar con un hombre en la zona de Alejandro Korn, identificado como Luis Alberto Ramos, que le había ofrecido un trabajo, según manifestaron sus familiares. Y en la casa del principal sospechoso encontraron restos quemados de un celular y una campera, similares a los que llevaba el día que desapareció.

“La última vez que lo vi fue ese jueves, aproximadamente a las 19.30, que iba para la casa de este hombre, un amigo que le había ofrecido un trabajo de mozo”, contó su hermana Verónica Alarcón a TN.

Unos 300 policías realizan rastrillajes en un predio descampado en la localidad bonaerense y en la casa del detenido. La Policía científica trabaja dentro de la casa y llegaron al lugar cerca del mediodía las dos fiscales que investigan el caso.

Las sospechas

La investigación se focalizó - desde el primer momento- en el hombre de 36 años con el que el chico iba a encontrarse que, se supone además, es la última persona que lo vio.

El rastreo de GPS del celular de Tehuel fue la primera pista que siguieron los investigadores y desembocó en las últimas horas en la zona donde vive el sospechoso. Entonces, la Justicia ordenó un allanamiento en su casa, en donde encontraron el teléfono incendiado y algunas prendas de ropa que podrían pertenecer al joven desaparecido.

Cuando dieron con Ramos, aseguró que habían quedado en encontrarse en Alejandro Korn y que él le pidió luego que fuera a su casa. Allí le dijo que no podía ofrecerle el trabajo y, según el sospechoso, Tehuel le pidió plata. Dijo que no contaba con dinero y le pidió que lo acompañara hasta el cajero. Sin embargo, al ver que no tenía saldo en la cuenta, se despidieron.

Horas más tarde el sospechoso fue imputado por falso testimonio debido a que el registro de su tarjeta de débito no marcaba movimientos, ni las cámaras del banco registraron que hayan estado ahí, informó TN.