El pasado jueves 27 de junio, por unanimidad, declararon culpable a Barberis en el crimen del estudiante universitario Emiliano Ávila. Así se conoció, tras el veredicto emitido por los miembros del jurado popular. De esta forma, el hombre fue hallado culpable por el delito de “homicidio culposo”. En tanto, el próximo martes 2 de julio se conocerá la audiencia de imposición de pena.

Cabe señalar que el juicio por jurados inició el pasado miércoles 26 de junio en los tribunales penales del barrio Roca. Durante las audiencias, participaron el juez técnico Miguel Caviglia. En tanto, en representación del Ministerio Público Fiscal estuvo Martín Cárcamo, fiscal general y Facundo Oribones, procurador de fiscalía. Por su parte, la defensa de Barberis fue llevada adelante por Vanesa Vera, defensora pública, asistida por Ivo Di Taranto y Luciana Risso, abogados adjuntos de la Defensa Pública.

También estuvieron los familiares del estudiante universitario, acompañados por una profesional del SAVD (Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito) y familiares del acusado.

Durante la jornada de juicio, se destacaron varios testimonios claves. Uno de ellos fue el de un Oficial Principal, quien en su momento formó parte de la Brigada de Investigaciones local y brindó su declaración a través de una videoconferencia. Allí, recordó su participación en un allanamiento realizado en el domicilio del imputado, ubicado en la calle Alvear casi esquina Maipú.

Otro testimonio relevante fue el del responsable del área de Criminalística local, quien llevó a cabo diversas medidas de investigación en el caso. Asimismo, se escucharon las palabras del Licenciado Marcos Ghiberto, miembro de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios del Ministerio Público Fiscal, quien detalló la mecánica del hecho investigado.

LOS ALEGATOS DE LA FISCALÍA Y LA DEFENSA DE BARBERIS

Los representantes de fiscalía señalaron que "se acreditó más allá de toda duda razonable que Emiliano Ávila falleció como consecuencia de una herida de arma de fuego que efectuó Barberis desde el techo de su vivienda”.

Además, indicaron que existieron “17 testigos de cargo que permiten darle consistencia y solidez a la teoría del caso fiscal. Un testigo vecino perteneciente a las Fuerzas federales declaró que escuchó dos disparos en dirección hacia la vía pública. La médica de Urgencia 107 acreditó el fallecimiento de Ávila al llegar al lugar. Se acreditó el dermonitrotest positivo al imputado en sus dos manos, también la materialidad y autoría mediante la prueba rendida, permite suponer que los hechos ocurrieron del modo que los presenta fiscalía. Había buena iluminación en la esquina y Barberis, tomando su arma, subiendo al techo y efectuando dos disparos tenía la intención de matar a alguien, era deliberada la intensión de matar, no se puede sostener que a Emiliano Ávila se lo mata por imprudencia”.

“Barberis es un militar retirado, trabajó 30 años en el Ejército, es decir tiene un conocimiento en el manejo de armas de fuego”, recordó. De esta manera, solicitó al tribunal que se lo declare culpable a Barberis de “homicidio doloso, agravado por el uso de arma de fuego” y recordando que “comprende la criminalidad de sus actos y es capaz de dirigir sus acciones”. “Este no es un hecho de inseguridad”, cerró.

Por su parte, la defensora de Barberis planteó la importancia de la participación de la sociedad en decisiones como esta, donde se discute la existencia de un hecho y la calificación de la persona acusada. Se destaca que, si bien se reconoce que Barberis realizó los disparos y hubo una víctima fatal, el proyectil no fue encontrado. Se argumenta que si bien el caso no se enmarca en inseguridad, sí es una cuestión de fatalidad, donde la inseguridad fue el detonante de la reacción de Barberis. Además sostuvo que la forense describió la trayectoria del disparo de forma detallada, señalando que fue de atrás hacia adelante y levemente de abajo hacia arriba, pero no de arriba hacia abajo. En este contexto, se plantea la necesidad de determinar cuál era la intención detrás del disparo efectuado por Barberis.

“Hubo negligencia, homicidio culposo, cuando una persona realiza una acción de manera descuidada y causa un resultado no querido”, señaló.

EL CRIMEN DE EMILIANO ÁVILA

El pasado 10 de febrero de 2023 a las 23 horas, Jorge Alberto Barberis, alertado por la presencia de un hombre no identificado en el interior del patio interno de casa, ubicada en la calle Alvear del barrio La Loma, tomó un arma de fuego tipo carabina, se dirigió al techo de su vivienda y disparó dos veces, con claras intenciones de darle muerte, hacia Emiliano David Ávila.

En tanto, uno de los disparos efectuados por el ex militar impactó en la espalda del joven, a la altura del pecho, más precisamente a la altura de la tetilla izquierda con orificio de entrada y de salida. De esta forma, ocasionó su muerte por un Shock hipovolémico producido por herida de arma de fuego en tórax, cayendo sobre la vereda unos metros más adelante de donde fue atacado. El pasado jueves Barberis fue declarado culpable por homicidio culposo. El próximo martes 2 de julio se realizará la audiencia de imposición de pena.