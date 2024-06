Este miércoles comenzó el debate ante un tribunal popular en el cual se juzga el crimen del estudiante universitario Emiliano Ávila. El caso ocurrió el 10 de febrero de 2023 y tiene como acusado al exmilitar Jorge Alberto Barberis.

El juez técnico les tomó formal juramento a los jurados y leyó las instrucciones iniciales. Seguidamente se escucharon los alegatos iniciales de las partes en los cuales el fiscal aseguró que “va a probar la intensión del imputado de quitarle la vida a Emiliano Ávila” y que “no fue un hecho de inseguridad”.

En contraposición la defensa sostuvo en su alegato inicial que “los disparos fueron para ahuyentar a esa persona” y que “la fatalidad hizo que Ávila falleciera”, postulando la figura de “homicidio culposo”. Seguidamente se escuchó la declaración de varios testigos previstos para la fecha.

El debate fue presidido por el juez técnico Miguel Caviglia; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Martín Cárcamo y Andrea Rubio, fiscales generales, junto a Facundo Oribones, procurador de fiscalía; en tanto que la defensa de Barberis fue ejercida por Vanesa Vera, defensora pública, asistida por Ivo Di Taranto y Luciana Risso, abogados adjuntos de la Defensa Pública. Asimismo, se encontraban presentes familiares de la víctima acompañados por una profesional del SAVD y familiares del imputado.

ALEGATOS

En su alegato inicial, el fiscal aseguró que va a probar a lo largo del debate, en base a la prueba producida, el hecho acontecido el pasado 10 de febrero de 2023.

“La acción de Barberis fue una acción criminal, deliberada para quitarle la vida a Emiliano Ávila”, sostuvo. Barberis tenía conocimiento de la acción que emprendía ya que es militar retirado, tenía conocimiento del uso de arma de fuego, tuvo la intensión de quitarle la vida a la víctima que circunstancialmente transitaba por ese lugar.

Por tanto, se acreditará que el fallecimiento de Ávila fue consecuencia de la acción de Barberis y que no es un hecho de inseguridad. No es un homicidio culposo, ya que no existe la posibilidad que esos dos disparos hayan sido accidentales, concluyó el fiscal.

Por su parte la defensora expresó en su alegato inicial que está complacida “que la sociedad sea la que decida”. Y que el presente “no es un caso de inseguridad, pero es un caso de fatalidad”. Esa noche del 10 de febrero su asistido se encontraba en su domicilio, en la tranquilidad de su hogar, cenando con su familia, cuando fueron sorprendidos por una persona extraña en su patio interno, provocando una situación de temor. Ven esa persona trepar en su terraza y en esa circunstancia salió Barberis con un arma buscando esa persona que había ingresado a su patio. Agregando que “esos disparos los hizo para ahuyentar a esa persona, la fatalidad hizo que Ávila falleciera”, concluyó la defensa.

EL CRIMEN DE EMILIANO ÁVILA

El pasado 10 de febrero de 2023 a las 23 horas, Jorge Alberto Barberis, alertado por la presencia de un hombre no identificado en el interior del patio interno de casa, ubicada en la calle Alvear del barrio La Loma, tomó un arma de fuego tipo carabina, se dirigió al techo de su vivienda y disparó dos veces, con claras intenciones de darle muerte, hacia Emiliano David Ávila.

En tanto, uno de los disparos efectuados por el ex militar impactó en la espalda del joven, a la altura del pecho, más precisamente a la altura de la tetilla izquierda con orificio de entrada y de salida. De esta forma, ocasionó su muerte por un Shock hipovolémico producido por herida de arma de fuego en tórax, cayendo sobre la vereda unos metros más adelante de donde fue atacado.