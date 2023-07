Chocaron dos autos entre la Av. Portugal y Av. Hipólito Yrigoyen: no hubo lesionados

En la tarde de este lunes, se produjo un accidente de tránsito, sobre la Avenida Portugal y Avenida Hipólito Yrigoyen en Comodoro Rivadavia.

El hecho fue protagonizado por un conductor a bordo de un auto Ford Galaxy y un Chevrolet Cruze, manejado por otro hombre.

Tras el accidente, intervino personal policial de la Comisaría Seccional Tercera y una ambulancia, quien atendió al conductor del Ford Galaxy.

Sin embargo, constataron que no tenía lesiones, por lo tanto no fue trasladado al hospital. Además, también le hicieron un acta de infracción, por no presentar el seguro obligatorio. De esta manera, el vehículo fue secuestrado.