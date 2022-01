Este martes la Policía Federal logró capturar en Castelar, provincia de Buenos Aires, a Víctor Andrés Ramón, el homicida que estaba prófugo desde octubre del año pasado cuando se fugó de la Unidad N° 6 del Servicio Penitenciario en la provincia del Chubut.

La investigación permitió determinar que el prófugo se estaría ocultando en la localidad de Castelar, y se montó una discreta vigilancia en la zona, logrando su detención finalmente en la calle Miró al 3900, indica Viví el Oeste.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 4 a cargo Dr. Marcelo Alejandro Peluzzi, Secretaria a cargo de la Dra. Gabriela Fuentes.

Víctor Andrés Ramón cumplía una condena de 34 años de prisión por delitos de homicidio en ocasión de robo, robo agravado y encubrimiento agravado entre otros, de los cuales llevaba 28 años detenido. Desde 2011 se encontraba alojado en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal.

Piden no levantar a nadie en las rutas de Chubut por el peligroso delincuente prófugo

Ramón logró escapar cuando trasladaban a un preso herido tras una pelea. En esa oportunidad, el entonces ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, cuestionó duramente a las autoridades de la Unidad Penitenciaria por no haber emitido avisado rápidamente de la fuga del peligroso preso. "Lo escondieron, lo ocultaron, no lo dijeron ni nos dieron información", aseguró tras relatar que "yo me enteré en Camarones y soy el ministro de Seguridad de la provincia. Nuestros efectivos se enteraron a través de la prensa", dijo.