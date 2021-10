Un peligroso delincuente se escapó de la Unidad Penitenciaria N°6 de Rawson. Se trata de Víctor Andrés Ramón, de 53 años, que estaba cumpliendo una condena de 34 años de prisión por delitos de homicidio en ocasión de robo, robo agravado y encubrimiento agravado, de los cuales lleva 28 años detenido.

El delincuente, oriundo de Buenos Aires, desde 2011 se encuentra alojado en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y recién recuperaría su libertad en el 2027. Sin embargo, el sábado pasado logró escapar cuando trasladaban a un preso herido tras una pelea.

El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, cuestionó duramente a las autoridades de la Unidad Penitenciaria por no haber emitido avisado rápidamente de la fuga del peligroso preso. "Lo escondieron, lo ocultaron, no lo dijeron ni nos dieron información", aseguró tras relatar que "yo me enteré en Camarones y soy el ministro de Seguridad de la provincia. Nuestros efectivos se enteraron a través de la prensa", dijo.

"Cuando se escapa un delincuente peligroso –inmediatamente- se tienen que activar los protocolos”, explicó.

A continuación, afirmó hubo "una irresponsabilidad grotesca" porque no dieron aviso en un primer momento a la Policía del Chubut "para que hagamos los ‘mecanismos cerrojo’ y lo detengamos lo antes posible. Nos apersonamos a la U6 y no nos daban los datos de las visitas para que logremos la detención de la persona y volvamos dejar tranquila a la sociedad”, reprochó.

“ Si hubo o no negligencia, será por la investigación interna", indicó Massoni y reflexionó: "Tenemos que cuidar a la sociedad y no podemos dejar a un hombre así y no dar información a la sociedad".

El funcionario provincial indicó que ni bien se tomó conocimiento de la fuga "empezamos a dar conocer el rostro para que la sociedad tome los recaudos necesarios. Cerramos las rutas para hacer un buen control y pedimos que no levanten a nadie en los caminos. Se hicieron controles para ver cuando lo detectábamos. No puede ser que nos avisen tan tarde. No sabemos si está en la provincia o si ya se fue”, reconoció.

Finalmente, cuestionó que no estén participando fuerzas de seguridad nacional en la búsqueda del peligroso delincuente. “No vi controles de la Gendarmería Nacional o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tampoco vi que la Policía Federal arme ‘operativos cerrojo’ para detenerlo. No podemos permitir que esta persona siga en libertad y ponga en riesgo a la ciudadanía”, completó en una rueda de prensa en la jefatura de la Policía del Chubut de Rawson.