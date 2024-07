En medio de la búsqueda por la desaparición de Loan, el lunes, se conoció la noticia de la muerte del abogado de la mamá del menor. Se trata del abogado Néstor Luque, quien en un principio representó a María Noguera, madre de Loan, el niño de 5 años desaparecido desde el 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio.

En tanto, según expresó su prima, el hombre tuvo una "muerte súbita". Cabe recordar que el letrado había estado a cargo de la causa hasta que fue reemplazado por el reconocido abogado Fernando Burlando.

Luego de conocerse la triste noticia, el defensor de la familia de Loan habló sobre el hecho en la radio Rock&Pop y pidió “investigar” lo ocurrido.

“Uno es desconfiado serial. Habrá que investigar a fondo, pero no quiero hablar porque tuve algún tipo de discusión fundada”, indicó.

Conmoción: encontraron muerto al abogado de la mamá de Loan

LAS DIFERENCIAS CON LUQUE

Por otra parte, Burlando recordó a Luque y sostuvo que “tuvimos una disparidad de criterios. Tengo entendido que se trató de una muerte súbita”.

“La última vez que hablé con Luque, le pregunté por qué no les pateaba la puerta a todos los funcionarios que no lo atendían. Habían pasado 15 días y no había visto la causa ni se había entrevistado con el fiscal”, agregó en declaraciones a Crónica TV.

"No descartamos que Loan haya estado secuestrado en la comisaría”, afirmó Burlando

“¿Quién más legítimo que aquel que representa a los familiares de la víctima? Yo lo iba a comprometer a él. No me iba a quedar de brazos cruzados”, agregó. No obstante, reconoció que la muerte del abogado “es muy lamentable para todos, porque en vez de generar calma, provoca más dolor”.

“Me preocupa de Corrientes la funcionalidad al Poder Ejecutivo, que no quiero que se meta más, y me preocupa la obsecuencia del Poder Judicial”, concluyó.