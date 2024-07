"No descartamos que Loan haya estado secuestrado en la comisaría”, afirmó Burlando

A 25 días de la desaparición de Loan Peña, el nene de 5 años en Corrientes, el abogado de la familia, Fernando Burlanco dijo que “más policías deben ser imputados” y aseguró que el comisario Walter Maciel no trabajó solo en la desaparición del menor, por lo que pidio peritar la comisaría.

La solicitud fue realizar pruebas de luminol en la comisaría de 9 de Julio: "No descartamos que Loan haya estado secuestrado ahí".

“Es una causa con ribetes escandalosos. No tengo memoria de haber tenido un tema con tantas situaciones que compliquen e involucren a los poderes y se haya obstruido tanto una investigación, es insólito”, dijo el abogado.

Asimismo, destacó que se han ampliado datos con respecto a cómo se realizó una supuesta maniobra con la declaración de Laudelina. “Ella quiso sembrar en la investigación una hipótesis de un accidente. Veíamos interferencia del poder en esta declaración y ha hecho una declaración contundente y con bastante realidad de cómo se realizó”, agregó.

“Lo más importante es encontrar a Loan, lo mejor posible y con vida. Esta declaración en ese sentido no aporta nada, no aporta datos de la criatura. Todo lo que se está haciendo es para avanzar en ese sentido. En Corrientes mucha gente tiene temor, abrimos una línea de comunicación para quienes tengan temor a la policía, a los investigadores y a la Justicia”, puntualizó.

Burlando aseguró que hay algunos planteos en cuanto al avance de la investigación, por lo que se pidió a la fiscalía que se formalice un comité de búsqueda. "Una cosa es investigar los autores de la sustracción de un menor con esta hipótesis de fines de trata y otra cosa es buscar a Loan. Son dos investigaciones del mismo tema pero paralelas".

"Esta segunda fase para nosotros es primordial. No va a la misma velocidad que todo aquello que tiene que ver con los detenidos e investigar qué maniobras se ejecutaron para sustraer a Loan".

“Estamos llegando a Corrientes. Estamos detrás de la investigación, y estamos generando situaciones con Paraguay y con Bolivia. Surgió un dato que tomó mucha fuerza a través de esta línea. No era un dato que me permitía avisar en la Justicia porque no tenía manera de probarlo. En Bolivia decían que podía estar en Cobija y lo iban a pasar por un puente a Brasil que se llama puente internacional de la amistad. Me comuniqué con autoridades de Bolivia y la primera pregunta que me hicieron fue quién es Loan”, dijo.

Burlando afirmó que el miércoles viajará Paraguay "vamos a tratar de instalar el tema ahí y en Bolivia. Paraguay está un poco más al tanto del tema, están más hermanados con nuestra información y la noticia. El dato que teníamos es que a Loan lo querían trasladar en las últimas 48 horas".

“Insistimos la semana pasada, queríamos que pasen luminol hasta el último rincón de la comisaría. Lo mismo con otros lugares de 9 de julio que se allanaron, pero que desconfiamos. No descartamos ninguna hipótesis. El comisario estaba hermanado con Caillava y Pérez que participan directamente sobre la sustracción. No descartamos que Loan haya estado secuestrado en la comisaría”, manifestó.

Y señaló que sn dudas hay policías que deben estar imputados. "Cualquier comisario de las características de Maciel no puede trabajar solo este tipo de situaciones. Por eso solicitamos el libro de guardia porque ni se había investigado quién trabajó el día 13 y 14. Parecía que todo vale y muchas cosas no se asentaron en ese libro".