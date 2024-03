Bronca y reclamo por el abuso de un nene en una escuela de Chubut: "No hablaba porque sus compañeros dijeron que lo iban a tirar al río"

Una grave denuncia involucra a menores de edad por un caso de abuso sexual a un nene de 12 años. Los agresores serían compañeros de la víctima en la escuela. Ocurrió en la ciudad de Rawson, en Chubut.

El hecho fue denunciado por la madre del menor, quien indicó que el abuso sexual por parte de sus compañeros fue el viernes pasado, pero ella recién se enteró al otro día. “Lo abusaron. Tengo los videos bien filmados con las caras de los menores", relató la mujer en relación a los videos que se viralizaron en redes sociales, donde estarían identificados los agresores.

Horror en Chubut: una mujer denunció que su hijo fue abusado sexualmente por compañeros de la escuela y lo filmaron

Desde el Ministerio de Educación confirmaron que los chicos involucrados en el caso que se investiga no continuarán en el establecimiento educativo.

Un grupo de padres y familiares de la víctima se convocaron este miércoles por la mañana para reclamar afuera del municipio de Rawson. “Tienen que sacarlos de todas las escuelas para que no vuelva a pasar”, afirmó la abuela del menor.

“Lo crié desde que nació. Yo no sabía nada. Mi hijo no hablaba porque le dijeron que le iban a pegar y lo iban a tirar al río. Le pasó a mi hijo y yo no quiero que le pase a ningún hijo. Hoy pasó esto, se van a quedar callados y va a seguir pasando", lamentó.

“TENEMOS MIEDO QUE VAYAN A OTRA ESCUELA”

Una madre de un alumno de la escuela pidió que los chicos no sean trasladados a otra escuela. “Como padres queremos saber en qué situación vamos a enviar a nuestros hijos a la escuela. Sabemos de la exclusión pero no sabemos hasta cuándo será y tenemos miedo que vayan a otra escuela”, dijo.

"Esperamos que esos chicos sean tratados. No puede ser que los resguarden durante un tiempo para que la sociedad se olvide. Nosotros hacemos responsable a la directora porque el bullying está en la escuela y después pasó esto. Ellos lo tapan. Horroroso lo que hicieron con este nene”, lamentó.

La movilización se trasladó desde el municipio de Rawson hacia el edificio del Ministerio Educación de Chubut en la capital provincial. Allí, el grupo de padres fue recibido por el ministro, José Luis Punta y una subsecretaria.

El comunicado del Ministerio de Educación informando que los alumnos identificados “no continuarán la trayectoria escolar” en el establecimiento escolar, donde también concurría la víctima.