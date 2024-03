Horror en Chubut: una mujer denunció que su hijo fue abusado sexualmente por compañeros de la escuela y lo filmaron

Un grave hecho ocurrió en los últimos días en la ciudad de Rawson, Chubut. Una mujer denunció que su hijo adolescente fue abusado sexualmente por sus compañeros de la escuela.

La madre del menor tomó conocimiento luego de que le compartieran capturas de los videos que circulan a través de las redes sociales. “Lo abusaron. Tengo los videos bien filmados con las caras de los menores", relató la mujer en diálogo con FM del Viento.

ADNSUR pudo confirmar que la Fiscalía y Defensoría de Menores ya se encuentra trabajando en el tema tras la presentación de la denuncia policial.

El abuso habría ocurrido el viernes pasado, pero su mamá se enteró al día siguiente. “Yo recibí una captura de la foto el sábado por la tarde de lo ocurrido. Me dijeron que el caso ocurrió el viernes en el trayecto de la escuela. No sé si fue antes o después”, relató.

"Yo no quería mirarlos, pero el sábado fui a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer. Me tomaron la denuncia. Iban a darme información de lo sucedido en la Fiscalía y hasta hoy no tengo respuesta de nada”, lamentó.

"Hice la denuncia el sábado. Me tuvieron muchas horas, es algo que no puedo creerlo, se ve todo y tengo los videos guardados”.

La madre del menor contó que él no vive con ella, sino con su abuela paterna por decisión de la justicia. “Mi hijo no quiere hablar, se siente amenazado”, lamentó tras pedirle a la justicia que le otorgue la guarda del menor para poder contenerlo en medio de esta situación.

Según el relato de la mujer, el aberrante hecho ocurrió en medio de amenazas: "si no lo hacía lo iban a tirar al río, yo sé que no hay Justicia.”