Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S. denunciaron un atentado político contra una militante a quien "golpearon y abusaron sexualmente" en su domicilio. Según informaron en un comunicado, los autores del hecho pintaron la pared con la sigla VLLC (Viva la Libertad Carajo).

"Denunciamos el atentado político contra nuestra compañera militante de H.I.J.O.S. cuya identidad preservamos, que fue atacada por dos individuos que la esperaban dentro de su domicilio, luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente. Ella fue atada, golpeada, abusada sexualmente, nuestra hermana sufrió amenazas de muerte de parte de sus captores", denuncia el comunicado que la organización difundió por las redes sociales.

En ese marco, amplían sobre la intimidación y afirman que "la atacaron con armas de fuego y le transmitieron con claridad el mensaje: 'No vinimos a robarte, vinimos a matarte'". Y que además le dijeron que a ellos les pagaban por eso.

"Este atentado contra su vida es un ataque político, motiva por su militancia en derechos humanos y feminista. Nada de valor económico fue robado, sólo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación, H.I.J.O.S.", sostuvieron.

Y afirmaron que "los autores materiales del hecho pintaron en la pared la sigla 'VLLC' (Viva la libertad, carajo)", de la frase que utiliza Milei y que es una bandera de los libertarios que lo apoyan.

"Estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incita a la violencia contra los que militamos por los Derechos Humanos. Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S. exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial y hacemos responsable al gobierno nacional de los hechos ocurridos", remarca el comunicado.

“A días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado, afirmamos que nuestro pueblo dijo: Nunca Más. Memoria, Verdad y Justicia, siempre”, cerraron.

LA PALABRA DE UN INTEGRANTE DE H.I.J.O.S

Agustín Cetrángolo, integrante de la Red Nacional H.I.J.O.S habló con El Destape y se refirió al comunicado emitido: "Fueron días muy difíciles, acompañarla, conseguir un alojamiento seguro, para que la compañera pueda tener seguridad". El hecho ocurrió durante la noche del 5 de marzo, pero se dio a conocer recién ahora, luego de que se radicara la denuncia ante la Policía y la Justicia.

"Entraron al departamento, forzaron la puerta y la estaban esperando adentro cuando ella volvió de su trabajo. Ella pide auxilio cuando logra desatarse", contó.

En la denuncia realizada dice que nI bien entró a su departamento, la joven fue tomada “por el cuello y brazos impidiendo que pudiese moverse y hablar”.

"No hables nunca más, mirá lo que te pasa por hablar, sabemos que trabajás en los derechos humanos, no te vinimos a robar nada", le habría dicho uno de los hombres, también según el testimonio que llegó a la Justicia.

En el relato, dice que le ataron los pies y las manos con alambre, le introdujeron un trozo de tela en la boca, le ordenaron que se pusiera de espaldas y al negarse, la golpearon. La llevaron a su habitación, la arrojaron en la cama boca abajo y la abusaron. “Ahora nos vamos a ir, si vos gritás vamos a volver y te vamos a meter un tiro”, le advirtieron. Cuando pudo liberarse, vio que en la pared de su cuarto habían dejado escrito "VLLC ñoqui".

Cetrángolo, por su parte, dijo que "la persona que la encontró vio a las personas que salieron de la casa y los describió" y aseguró que tienen "corroborada la inteligencia previa, que fueron pasando por su domicilio en los días anteriores, que tocaron el timbre para dar con ella".

"Ella tenía 2 credenciales del último encuentro de HIJOS. Se las dejaron colgadas en el llavero, como para darle un mensaje", agregó el referente de la regional Ciudad de Buenos Aires.

EL MENSAJE DE LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se manifestó ante el preocupante atentado, "hay que pensar en qué país estamos viviendo. Esta barbaridad viene del Gobierno, porque dicen lo que dijeron", remarcó en diálogo con El Destape.

"El dicho 'VLLC' sabemos de dónde viene. Espero que esto se esté investigando. Es abominable este caso", agregó, aunque luego dijo: "No estoy en condiciones de asegurar de donde viene el ataque".

De todas formas, aseguró que "el pueblo está como dormido, la gente está conformista, diciendo que esto ya va a pasar, que hay que aguantar" y que se trata de "una chatura de defender lo propio" frente a la administración de Javier Milei.

"Me asusta que la gente esté tan tranquila y diga 'no cenamos'. Tenemos que cambiar el sistema de nuestro país. Sin violencia pero con la militancia necesaria. El acto del 24 de marzo va a ser muy importante. Daremos ánimo a la gente, a no resignarse, a pelear sin violencia por el país que querían nuestros hijos. Hay que animar al pueblo a no estar con la cabeza baja. Siempre en paz y sin violencia", cerró.

Desde la cuenta de Abuelas de Plaza de Mayo publicaron: “Repudiamos las agresiones recibidas por la compañera de H.I.J.O.S. y reiteramos que los discursos de odio son el caldo de cultivo de acciones y delitos violentos”.