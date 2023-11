El preso ‘Mai’ Bustos declaró a favor de Mariel Suárez, la jueza acusada de mal desempeño

Este viernes, el Tribunal de Enjuiciamiento llevó a cabo una larga jornada de testimonios en el marco del proceso contra la Dra. Mariel Alejandra Suárez. La audiencia concluyó con la declaración de Cristian "Mai" Bustos, quien se encuentra cumpliendo una condena de prisión perpetua en el Instituto Penitenciario Provincial.

Durante la jornada, se escucharon varios testimonios que aportaron información relevante al caso. La participación de Bustos, quien está detenido por un delito distinto al que se le imputa a la Dra. Suárez, fue considerada importante por el Tribunal.

La audiencia se inició a las 9:30 en la Sala de Audiencias “Dr. Pedro Cristóbal Poppe” del STJ y culminó minutos antes de las 19 horas, en el marco de los expedientes caratulados "Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/denuncia contra la Dra. Mariel Suárez, Jueza Penal de Comodoro Rivadavia — Sumario N° 145/2022 CM", contenidos en el Expte. N°59 del año 2022 y también en los autos identificados como “Sr. Ignacio Agustín Torres y otros/as contra la Dra. Mariel Alejandra Suárez, Jueza Penal de Comodoro Rivadavia" y el sumario interno del Superior Tribunal de Justicia.

A la jueza penal Mariel Suárez se le sigue un jury por cuatro hechos que, a juicio de la comisión acusadora integrada por consejeros del Consejo de la Magistratura, constituyen la figura de mal desempeño. La base de la acusación se vincula con ausencia de imparcialidad de la magistrada en ocasión de integrar el tribunal que juzgó a Bustos, además de desconocimiento respecto a la discreción sobre el caso que su función impone, falsear la verdad retrasando actos propios de su función propios del juez penal y finalmente conducta indecorosa.

El Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por el Ministro del STJ Dr. Daniel Esteban Báez (presidente), de las diputadas provinciales Selva Mónica Saso y Claudia Mariela Williams, como así también los abogados de la matrícula, Dr. Miguel Ángel Barletta y Dra. María Florencia Góngora.

El primer testimonio fue el de la Dra. María Laura Martini, jueza penal de Comodoro Rivadavia, quien integró junto a la Dra. Suárez y a la conjueza Ximena Miranda Nastovich -quien también declaró- el tribunal que juzgó y condenado a cadena perpetua, aunque con una decisión en disidencia, a Bustos por el homicidio del policía Tito Roberts, en marzo del año 2009.

Por otra parte, la Dra. Mónica Valeria Ponce, defensora oficial a cargo de la defensa técnica de Bustos en el juicio realizado en Esquel, como así también el fiscal Fidel González, quien tuvo a su cargo la acusación en el caso.

El descargo de la jueza Suárez frente a la acusación: “Sólo me senté en el piso, no me acosté boca abajo ni lo besé ni me besó en un sentido romántico”