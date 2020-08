RAWSON (ADNSUR) - Luego de que el fiscal Marcos Nápoli confirmara este miércoles que se avanzó en un juicio abreviado para el ex secretario privado de Mario Das Neves, Gonzalo Carpintero; y Pablo Oca, ex ministro de Economía de Chubut en la misma gestión, los exdiputados Gabriela Dufour, Alejandra Marcilla y Blas Meza Evans -ex querellantes en la causa- emitieron un comunicado en el que piden que "los jueces no acepten una tranza de esta magnitud".

"El Fiscal de la causa Revelación, Dr. Marcos Napoli, ha salido públicamente a tratar de explicar la conveniencia de acceder a un juicio abreviado para los imputados Oca y Carpintero Paterson, aventurando que en el futuro los restantes ex funcionarios del gobierno de Mario Das Neves solicitarán el mismo tratamiento.

En su momento nosotros, en nuestro carácter de diputados provinciales, nos constituimos como querellantes en dicha causa. No desistimos nunca de esa función pero nuestra legitimación como diputados finalizó el pasado 10 de diciembre cuando dejamos de ser legisladores. Creíamos que la causa quedaba en buenas manos con la participación insoslayable del Fiscal Napoli, de la Fiscalía de Estado y la Fiscalía Anticorrupción. Ya se había avanzado lo suficiente con prueba irrefutable de los hechos de corrupción que se investigaron", comienza el escrito al que accedió ADNSUR.

"Ahora el Fiscal Nápoli acepta una negociación con los imputados. Transa con la corrupción y entre uno de sus endebles fundamentos señala que no pudo investigar más porque los querellantes lo dejaron solo y que utilizamos la causa políticamente.

Solo o acompañado, el Fiscal debe seguir el proceso normal para que se realice el juicio oral y público y para lograr el máximo de la pena posible. No se puede utilizar la oportunidad que otorga la ley para terminar transando con los imputados de delitos que afectaron a todos los chubutenses. Los imputados la sacan barata y el Fiscal se da el lujo de decir que ganó, pero lo que se pierde es la credibilidad pública en el sistema judicial", advirtieron.

"Por último, queremos responder a la acusación de una presunta utilización política de las causas de corrupción. Esa es una vil mentira. Durante el gobierno de Das Neves nosotros tres recibimos el famoso ´sobre bomba´ en la Legislatura, investigamos, hicimos la denuncia y ofrecimos prueba. No había ninguna campaña electoral en curso y eran épocas que enfrentarse con el gobierno de Das Neves no era para flojos. Cumplimos con nuestro deber y dejamos en manos de la Justicia una causa que fue el origen de investigaciones que llevaron a la causa ´Revelación´, a la causa ´Embrujo´ y a otras tantas que mostraron el grado de corrupción existente. No es justo que los platos rotos de todo ese festín lo pague solo Correa y otros perejiles, mientras los principales ex funcionarios que conservan poder económico y político disfruten de la libertad.

Esperamos que los jueces no acepten una tranza de esta magnitud", cierra el comunicado firmado por Gabriela Dufour, Alejandra Marcilla y Blas Meza Evans.