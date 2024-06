El 11 de agosto del 2022, José Crettón, de 18 años, fue visto por última vez. Era oriundo de Esquel pero desde hace un tiempo se encontraba viviendo en El Maitén junto a su pareja , una mujer de 38 años.

Fue la propia mujer quien denunció que ese día el joven dejó de responder su teléfono celular, pero antes de hacerlo le envió un mensaje en el que le avisaba su decisión de irse porque había conocido a otra persona. Su familia desde un principio apuntó contra la expareja de la mujer por la desaparición de “Josecito” y al día de hoy, es uno de los imputados por el crimen.

Después de un año y diez meses de la desaparición y presunto crimen de José Crettón en zona de El Maité, la familia del joven se prepara para el juicio que se llevará a cabo en el mes de septiembre.

En ese marco, según detalló Diario Jornada, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, informó a los familiares a través del abogado que puso a disposición el gobernador Ignacio Torres, que en los próximos 30 días podría reactivarse la búsqueda del cuerpo. En ese sentido, Lucas Crettón, tío de José, remarcó que el gobernador está al tanto del tema, aunque “es poca la comunicación, como también son pocas las respuestas al pedido de justicia y búsqueda”, y señaló que le pidió a Nacho Torres que no se olvide de su sobrino, y éste le contestó “yo no me olvido”.

Iturrioz le comentó a Lucas que dentro de 30 días aproximadamente, llegarían a la zona investigadores del Ministerio de Seguridad de la Nación, para hacer un rastrillaje en El Maitén.

Por el caso, hay dos detenidos, Daniel Napal y Carlos Painepil, y la familia sigue reclamando y pidiendo que se retome la búsqueda del cuerpo de José, y los imputados hablen y digan dónde está.

EL ENOJO CON LA PAREJA DE CRETTÓN

El tío de José señaló que toda la familia, perosobre todo el padre del joven, Sergio Crettón, están “enojados” con Marcela González, la mujer que lo llevó de Esquel a El Maitén, y “ahora no llama ni para preguntar si necesitamos algo, y tiene una nueva vida, feliz porque está preso su ex pareja Daniel Napal”.

Según explicaron, la hipótesis de los Crettón, es que “Marcela entregó a José, y así se liberó de Napal”. “Ella sabía lo que iba a pasar, porque durante 20 años fue maltratada, y le advirtió que el día que tuviera otra pareja, se lo mataría”.

Asimismo, Lucas Crettón analizó que la hija de Daniel Napal, habría sido quien llevó a su padre y a Carlos Painepil a la casa donde vivía José, tras lo cual ocurrió la desaparición y luego el casi seguro crimen.

Estimó que en el juicio se sabrá cómo fue ese episodio, ya que le chica dijo que los dejó a 100 metros de la casa donde estaba el joven, pero el GPS localizó a la camioneta en el lugar, y en la investigación se hizo la reconstrucción del recorrido.