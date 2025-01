La madre de uno de los bebés asesinados en el Hospital Neonatal de Córdoba afirmó que "es muy doloroso" saber que la enfermera Brenda Agüero habría matado a los niños.

En diálogo con Radio Rivadavia, Vanessa Cáceres recordó que su hijo Francisco nació en perfectas condiciones de salud el 18 de marzo de 2022 en un "embarazo totalmente controlado" y que, al tratarse de una cesárea, fue derivada a una sala de recuperación.

"A la hora y media una enfermera me dijo que mi hijo estaba con arritimas, por lo que iban a pasar a terapia intensiva", describió Vanessa.

La mujer recordó que la gente se acercaba a darle el pésame cuando Francisco todavía estaba vivo y que "los médicos no pudieron revertir el daño que tenía en su corazón".

En este sentido, Cáceres contó que el bebé murió ese día por la noche tras sufrir varios paros cardíacos y que le ofrecieron realizar una autopsia, pero los médicos le advirtieron que "quizás no se sabría la causa de su muerte, por lo que debía quedarse una semana más" internada.

“Empezamos un duelo con dudas porque nunca nos imaginamos que nos pasara algo así -reconoció la madre-, aunque a los cinco meses se enteraron por la televisión que Francisco formaba parte de una causa que se estaba investigando para determinar si fue asesinado o no”.

Luego, durante el transcurso del caso, se conoció que el bebé fue víctima de una inyección alta de potasio.

Con respecto a Agüero, principal acusada por las muertes, Cáceres calificó de "doloroso" saber que la imputada habría sido la autora de los crímenes y aseguró que el resto de las madres también apuntan contra la presunta responsabilidad de la joven.

"Nosotros hemos tenido que cargar con una lucha en un mundo que no conocíamos", dijo sobre el día a día que atraviesan las familias de las víctimas.

“NO TENGO DUDAS DE QUE HUBO UNA MANO ASESINA”

El juicio por las muertes de los cinco bebés el Hospital Neonatal de Córdoba tuvo este miércoles una nueva jornada con la declaración de Adriana Moralez, ex coordinadora del Comité de Vigilancia y Mortalidad Materna Infantil del centro de salud.

Moralez es una de las 11 imputados que tiene la causa, en una investigación que tiene como principal acusada a la enfermera Agüero. “No tengo dudas de que hubo una mano asesina. Necesito saber quién mató a esos niños, si la acusada principal es o no, necesito que se sepa quién fue y si alguien va a volver a hacerlo”, contestó la médica.

Al igual que otros profesionales, Moralez está acusada de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento. “A la luz de los hechos, con dos autopsias con causa no natural, me resulta inevitable que no pueda asociar para atrás que Gino, que Isabella, tal vez Francisco, Benjamín y otros niños, fueron víctimas”, sostuvo durante su declaración.

El martes fue el turno de Agüero, quien aseguró que es inocente y denunció una campaña de hostigamiento en su contra.

Con información de NA, editada por un periodista de ANDSUR