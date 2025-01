Brenda Agüero, la enfermera acusada por las muertes de los bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, declaró este martes en el juicio por su contra y aseguró que es inocente. “Hoy no podría volver a tocar un niño”, afirmó frente al jurado popular y el tribunal.

Para la investigación, Agüero es la principal acusada de haber intoxicado a los recién nacidos tras inyectarles potasio minutos después del parto para poder alertar a sus superiores que los chicos tenían problemas y "destacarse" en su trabajo. Esto provocó que cinco bebés fallecieran. Otros ochos lograron sobrevivir, aunque sufrieron secuelas.

"Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso", sostuvo al denunciar que es víctima de una campaña de persecución y hostigamiento.

A diferencia de lo ocurrido el lunes, esta vez Agüero no lloró. Durante su declaración, se defendió y afirmó que amaba su profesión. "Nunca jamás le hice daño a nadie y mucho menos a un niño, de hecho siempre luché por ingresar a un lugar donde pudiera atender a esos pacientes, a Neonatología. Hice de todo por entrar a un área que hoy no podría trabajar. No puedo creer que el lugar por el que tanto luché para entrar, el lugar que tanto amaba me arruinó la vida", contó.

Además, apuntó contra los medios. "Me hicieron muchísimo daño. Salieron a decir un montón de cosas que no eran ciertas. Salieron a decir que era paciente psiquiátrica. Me hicieron ocho pericias, en ninguna de esas salió nada de lo que decían".

Sobre esa presunta campaña en su contra, agregó: “No entiendo cómo una persona sana que nunca tuvo problemas que de pronto salga a matar. Los periodistas inventaron esa imagen, gracias a eso yo me veo en ese contexto, eso tiene que quedar en claro".

El fiscal Raúl Garzón, junto con su equipo, concluyó que Agüero inyectó insulina y potasio a los recién nacidos para "detectar los síntomas antes que sus colegas" y así “sobresalir” dentro del staff del hospital.

La causa tiene a otros 10 imputados, entre los que figuran ex funcionarios provinciales y autoridades del hospital donde ocurrieron las muertes, entre marzo y junio de 2022.

A la ex directora del hospital, Liliana Asís, se la acusa de encubrimiento agravado, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionaria pública. Mientras que a los demás, entre los que se encuentra el ex ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, por encubrimiento e incumplimiento de deberes.

Con información de NA, redactada y editada por un periodista de ADNSUR