La Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia recibe un promedio de 10 casos diarios por violencia de género. En las últimas horas, dos casos causaron conmoción en la ciudad petrolera por el grado de violencia de los agresores y que ninguno haya sido detenido.

Yanina contó este martes a ADNSUR que su expareja, padre de sus hijos, la golpeó y le prendió fuego la casa donde vivía con sus pequeños. Y también se conoció el caso de Romina, quien junto a sus cinco hijos estuvo encerrada por su ex pareja en su casa de Bella Vista Norte hasta que lograron escapar. "Me decía que si yo pedía ayuda, me mataba a mis hijos y me mataba a mí", dijo.

Tras hacerse públicos estos hechos, Jimena Cores, titular de la Secretaría de la Mujer, indicó a esta agencia de noticias que en los dos casos se las acompañó a hacer la denuncia "que es lo que venimos trabajando con las distintas comisarías para que se las tomen y con la importancia que se merecen. Serán asesoradas legalmente para que con “las leyes que tenemos puedan continuar con su vida de la manera más normal más posible”, indicó.

“Tenemos casi 10 mujeres por día que vienen a contar estas situaciones. Es algo que lamentablemente vemos todos los días”, manifestó Cores.

La funcionaria señaló que en el caso de Romina, quien junto a sus hijos se quedó con lo puesto, están analizando que sucedió porque usualmente se excluye al agresor y se las acompaña a retirar sus pertenencias, por lo que no saben hasta el momento porque no se procedió de esta manera.

Y destacó que en este caso “le tomaron la denuncia penal, que es muy importante porque eso no suele suceder, y se le va a hacer un acompañamiento”. Mientras adelantó que habrá una reunión con otras instituciones para trabajar en conjunto en este caso sobre todo por el resguardo de ella y sus cinco hijos.

"Tenemos casos que a veces al agresor le piden una casa y la mujer está en la calle. A veces es inexplicable, no entendés porque la justicia no actúa como debería y la realidad, es que es un enojo constante", afirmó.

Sobre la situación de Yanina quien perdió todo en el incendio provocado según ella por su ex pareja y quien no fue detenido, dijo que le tomaron la denuncia correctamente”, y lamentó el accionar de la Justicia ya que al no haber detención, lo que suele suceder es que las víctimas deben cambiar de domicilio una y otra vez ante hostigamiento de las ex parejas que continúa pese a las restricciones y denuncia.

A lo que se suma que “no hay botones antipánico en Comodoro. Las mujeres nunca lo consiguen y terminan siendo presas cuando es al revés".

CÓMO PEDIR AYUDA

Finalmente, la titular de la Secretaría de la Mujer indicó para quienes requieran asistencia que hay una guardia que funciona las 24 horas comunicándose al 2974130813 y después el teléfono de las promotoras que también funciona las 24 horas 2974116273

La oficina funciona en calle Dorrego 732. Las podemos acompañar en lo que necesiten, desde ir a hacer la denuncia como buscar un lugar donde pueda quedarse