Una mujer junto a sus hijos lo perdieron todo en un incendio que consumió su casa en segundos. Denuncia que su expareja fue quien provocó el fuego en forma intencional tras golpearla. Se quedaron sin nada y pide ayuda para poder volver a darles un hogar a sus hijos.

Yanina relató a ADNSUR que el domingo pasado, alrededor de las 8 de la mañana mientras ella dormía en su casa llegó el papá de sus hijos "en estado de ebriedad, bajo sustancias. Me golpea la puerta, abro y me entra a golpear a mi. Cuando me logro escapar hacia la casa de mi mamá, a mitad de cuadra, pido ayuda para que vayan a buscar la nena que había quedado adentro. Me buscaron la nena y en cuestión de tres o dos minutos ardió toda la casa".

“Fue cuestión de dos o tres minutos que ardió todo enseguida”, dijo tras señalar a su ex pareja como el responsable de que se incendiará su casa y a quien ya denunció en la Comisaría de la Mujer. “Estamos a la espera de la prohibición de acercamiento”.

Según contó “la policía me dice que no tiene las pruebas como para detenerlo” por el incendio de la casa. No obstante, recordó que ya ha tenido una prohibición de acercamiento, pero estaban con un psicólogo para que los nenes puedan ver a su papá "pero no funcionó".

“Vengo con el tema de denuncias y demás porque ya es demasiado. Es algo que se hizo habitual de venir a agredirme y venir a romperme las cosas”, contó Yanina.

La joven contó que debe volver a trabajar pero tiene temor ya que su ex pareja no está detenido. “El miedo a que en el camino me pase algo” , dijo tras pedirle a la justicia que “actúe con algo con esta persona para que no se acerque a nosotros”, porque actualmente se están quedando en la casa de su madre, que justamente vive enfrente de familiares de él.

“Nos quedamos en la calle con lo puesto. La gente me ha ayudado un montón con alimento, ropa, mesas y cama. Necesito materiales o algo para comenzar a construir el hogar de mi hijos. Quienes puedan colaborar con Yanina y su familia pueden comunicarse al 2975 39-828.