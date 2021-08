Casi un mes encerrada estuvo Romina junto a sus cinco hijos. Su ex marido violó la prohibición de acercamiento que tenía vigente y bajo la amenaza de matarlos a todos, la mantuvo encerrada en su casa de Bella Vista Norte. Lograron escapar y ahora piden ayuda para rehacer su vida.

En diálogo con ADNSUR, la mujer contó que todo comenzó luego de separarse del padre de sus cinco hijos, allí se dispuso una prohibición de acercamiento para que él no regresara a la casa donde ellos vivían, sin embargo “el 14 de julio él violó la prohibición y se metió a la casa. Nos tuvo casi un mes encerrado con amenazas de muerte”.

Durante esos días si salía a comprar o hacer trámites por uno de sus hijos que tiene epilepsia “Tenía que salir sin mis hijos, no me dejaba sacar a ninguno y me decía que si yo pedía ayuda, me mataba a mis hijos y me mataba a mí", contó. Este viernes pasado finalmente lograron escapar. Él se fue a buscar pan para los chanchos y se quiso llevar a las dos nenas, pero Romina logró convencerlo de que no porque estaba frío e iban a ir caminando un largo tramo.

“Yo no las llevo pero ojito con lo que haces, no te vayas a ir porque vos sabes que te voy a buscar por donde sea, porque sino sos mía, no sos de nadie”, fue la advertencia que le dejó antes de irse a la casa.

Así Romina y sus cinco hijos salieron con lo puesto de la casa, fueron a pedir ayuda al camping de petroleros y de ahí llamaron a la policía que los trasladó a realizar la denuncia. Pidió poder retirar de la casa su teléfono celular donde se comunica con los médicos de su hijo, su DNI, la ropa de los chicos y la tarjeta de débito donde cobra el salario universal, peroero para poder hacerlo, le dijeron que debe pedir un abogado en el Juzgado que realice el pedido.

A su ex pareja se le dictó una prohibición de acercamiento por dos meses, sin embargo, “él ya ayer violó el régimen que no se puede acercar. Mi tío me dice que él había ido al departamento. Psicológicamente estamos malísimos, mis hijas no duermen y viven con dolor de panza por los nervios", contó..

La mujer pide un alquiler que “no sea muy caro” en cercanías de Bella Vista Norte para que sus hijos puedan seguir asistiendo a la escuela y un colchón o una cama. Para cualquier ayuda pueden comunicarse al 2974723472 o al 2974313838