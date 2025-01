Evelyn Daiana Carrera tenía 35 años. Madre de dos hijos adolescentes, falleció el pasado miércoles tras estar varias semanas internada en la unidad de terapia intensiva de una clínica de Mendoza. Antes de morir, dejó un escalofriante mensaje en una servilleta: “Me violan”, escribió.

Evelyn había ingresado al Hospital Central de Mendoza por una gastroenteritis. Durante una intervención quirúrgica sufrió una perforación en el intestino, lo que complicó su cuadro y obligó a trasladarla al área de cuidados intensivos.

Durante una visita de su mamá y su cuñada, la mujer pudo pedir ayuda. “Cuando entro a la sala, ella me mira y se pone a llorar. No dejaba de llorar y me hacía señas de que quería escribir”, relató Daniela Galván, cuñada de Evelyn, en una entrevista con Canal 7 de Mendoza.

Ante su imposibilidad de hablar, le acercaron una servilleta y una lapicera. Ella empezó a escribir, con la dificultad generada por su débil estado de salud. “Al principio no le entendíamos, y ella arrugaba la frente y le pegaba al colchón”, explicó su cuñada.

Finalmente, Evelyn pudo completar su mensaje. Escribió “me violan” y “ene fm e, el viernes”, dando a entender que el responsable del presunto abuso sexual era un enfermero y que la había atacado seis días atrás, detalló el diario El Sol.

Los familiares de la mujer hicieron la denuncia ante la Justicia. Según informaron fuentes del caso, el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, Darío Nora, ordenó los peritajes para obtener ADN de la víctima.

Hasta el momento, sin embargo, no encontraron material genético que permitiera avanzar en la identificación del sospechoso.

Además, la fiscalía pidió las imágenes de las cámaras de seguridad del sector del centro asistencial donde estaba internada la víctima para tratar de identificar a los enfermeros que estaban a cargo de los cuidados de los pacientes en los días previos a la denuncia.

La hipótesis que manejan las autoridades es que a Carrera la vejaron mientras era higienizada por personal del hospital y que, de esa forma, el autor pudo haber eliminado cualquier tipo de rastro que haya quedado en su cuerpo.

El cuadro grave que atravesaba la víctima impidió que pudiera declarar para aportar más información. Tras su muerte, se inició un nuevo expediente para esclarecer si hubo o no mala praxis durante la operación a la que debió ser sometida la mujer.