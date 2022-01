Seguir al corazón: la comodorense que viajó a estudiar y se quedó en Bélgica para vivir un gran amor

Lara Scheidegger tiene 26 años y vive en Wavre, a unos 30 kilómetros de Bruselas, la capital de Bélgica. Instalarse en ese país nunca había sido para ella una posibilidad a considerar. Ni remota. Mudarse a un lugar con un clima tan húmedo y frío luego de vivir en la cálida Barcelona era alto impensado. Como enamorarse perdidamente durante una escapada con amigos. Pero eso fue justamente lo que le pasó, y sus planes cambiaron cuando decidieron dejar todo por amor. Escuchá su historia en este episodio de "Comodorenses por el Mundo", el podcast de ADNSUR.

En 2018 Lara vivía en Barcelona. Es licenciada en Turismo y Hotelería, y había viajado a esa ciudad española para hacer un Master en Turismo. Cuando lo terminara, cerca de un año más tarde, su idea era volver a Comodoro, donde vivió con su familia -oriunda de Chaco- los últimos 15 años.

Sin embargo, en 2019 hizo un viaje a Bélgica con algunos amigos y allí conoció a Nicolás. Fue un flechazo. Cuando la pequeña vacación se terminó y Lara regresó a España, mantuvieron durante cuatro meses una relación a distancia. Pero eso no era suficiente. Y Nicolás se mudó a Barcelona con Lara.

"Nico lo dejó todo para estar juntos", cuenta Lara y relata que, después de un tiempo, comenzaron a charlar la idea de vivir un tiempo en Bélgica, donde podían estar mejor económicamente.

"En Barcelona trabajamos para sobrevivir, es una ciudad turística, así que es muy cara para vivir", señala, aunque reconoce que no es difícil encontrar un trabajo, sí lo es poder llevar un nivel de vida acorde con la cantidad de horas trabajadas. "Yo de alquiler pagaba casi 900 euros, y cobraba 1200", ejemplifica.

Según el plan original, en febrero del 2020,Lara se volvía a Argentina después de terminar su Master. Pero eso no ocurrió. La posibilidad de regresar se desvaneció en el mismo momento que encontró al "amor de su vida", como ella lo define.

"Yo deje todo por amor... tenía una idea de volver a Argentina y él no me frenó, pero me propuso vivir una vida juntos", expresa.

Y juntos tomaron de decisión de dejar Barcelona, su movimiento, su clima cálido, y mudarse a Bélgica.

"Por qué no nos jugamos, somos jóvenes, podemos reinventarnos, vamos a probar a Bélgica", dice Lara que le propuso, aunque con algunos reparos porque "es un lugar super frío". Y menciona que Nicolás "al principio no quería volver, pero luego finalmente fuimos".

En enero del 2021 ya estaban viviendo en Wavre. Al mes siguiente, el 14 de febrero -día de los enamorados, como no podía ser de otra manera- Nicolás le propuso casamiento. Por supuesto, ella contestó que sí. La fecha elegida es el 28 de mayo de 2022, y la boda será en los dos países. En Argentina, será en Chaco, donde Lara la mayor parte de su familia.

Menciona que en estos años, volvió a Comodoro y a Chaco con Nicolás, para que conozca a su familia. Y cuenta -divertida- que ahí él entendió realmente lo "toquetones" que somos los argentinos. "Acá mi familia lo abrazaba, lo besaba, y entonces ahí dijo 'ah, esto es así realmente'".

"Los belgas son un poco más fríos, los argentinos somos de abrazarnos, de toquetearnos cuando hablamos, de darnos besos, y acá no... son otras costumbres, lo que los argentinos hacemos les parece muy raro"

Otra de las costumbres europeas que le llamaron la atención fue el trato distante entre compañeros de trabajo. No solo porque la pandemia obligaba a una distancia social, sino por la poca conversación. "En Argentina somos de compartir el mate en el trabajo, o de saludarnos, o charlar con los compañeros, cómo estás, qué hiciste el fin de semana, cosas así... acá se saludan con un hola, con la mano y nada más"

El clima, frío y húmedo, es muy diferente al que se había acostumbrado en Barcelona. Quizás por eso la sorprende la cantidad de vida hay aire libre -sin importar si hay bajas temperaturas, nieve o tormentas- que hacen los belgas. "Allá la gente es de salir a caminar, ir de camping, hacer muchas actividades al aire libre, no sólo los jóvenes, la gente grande sobre todo".

Escuchá su historia en este episodio de "Comodorenses por el Mundo", el podcast de ADNSUR.

¿Qué es "Comodorenses por el Mundo"?

"Comodorenses por el Mundo" es un podcast de ADNSUR, conducido por Rocío Barquín, que apunta a conocer cuál es la historia detrás de los comodorenses que decidieron continuar sus vidas lejos de esta ciudad.

Quien no escuchó la frase "Dios los cría y ellos se juntan"... Comodoro, la ciudad del viento, tiene su propia versión "Dios los cría y el viento los amontona". Pero no siempre. Hay comodorenses que eligen que el viento sea la fuerza impulsora que los desparrame por el mundo. Historias de decisiones, desafíos, propuestas, romances y aventuras.

