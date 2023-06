Las vueltas de la vida: eran consuegros y terminaron enamorados

En una sorprendente vuelta del destino, encontraron el amor en las personas menos imaginadas: el hijo de Claudio y la hija de Mirta se enamoraron y se casaron, y ellos comenzaron a compartir reuniones familiares sin ver en el otro nada mas que un parentezco circunstancial…. Hasta que las cosas cambiaron. No les gustan los rótulos, pero podríamos describirlos como consuegros que se enamoraron.

Claudio es viudo y tiene tres hijos, uno de ellos casado con la hija de Mirta, quien además es madre de tres más. Cuando se separó, tras casi 30 años de matrimonio, involucrarse en una nueva aventura romántica no era algo que estaba en sus planes. Y tampoco en los de él, pero la vida les reservaba una sorpresa.

Se cruzaban en reuniones, cenas, cumpleaños y otras actividades familiares, compartían charlas casuales, era un vínculo como puede darse entre dos personas que no se eligieron pero eventualmente terminan siendo parte de la misma familia.

“Nos cruzabamos, pero siempre una relación ‘de consuegros’, para mi era como intocable, inalcanzable, ella es una persona muy atractiva, muy interesante, y uno se fijaba, pero de ahi no pasaba", señala Claudio.

A mediados del 2017, unos amigos de Mirta le regalaron un par de entradas para ir al teatro, pero sus hijos por otros compromisos rechazaron la invitación. Fue entonces cuando se le ocurrió invitar a Claudio, sin ninguna intención más allá de una buena compañía. Sin embargo, en esa ocasión, Claudio tuvo que viajar debido a un asunto familiar y rechazó la invitación. Meses después, regresó a la ciudad y retomó aquella salida frustrada.

“Una pareja de amigos que son teatreros me habían regalado dos entradas para su estreno. Yo estaba acostumbrada a ir sola pero me dije ‘voy a ir con alguien para llevar más gente al teatro’. Mis hijos no me quisieron acompañar. Y ese día no quería que mis compañeros y amigos me van sola. Yo no quería entablar ninguna relación nueva. Como nos conocíamos de familia, pensé ‘¿y si le digo a Claudio que también está solo y que no lo va a tomar como que yo le tiro algo?’. Es la persona ideal, pensé”, recuerda Mirta.

“Acordamos en salir a tomar un café, charlar, conocernos un poco más, sabiendo que cualquier tipo de contacto o relación entre nosotros iba a generar algun conflicto familiar. Y así fue…", menciona Claudio

Fue en ese momento que empezaron a disfrutar aún más de la compañía del otro. Mirta menciona que, sin tener intenciones de establecer una relación amorosa, Claudio la conquistó con su inteligencia, las charlas y lo agradable que era pasar tiempo juntos.

Él recuerda que hubo algunas reticiencias familiares al inicio. "Cuando los hijos, hermanos, se empezaron a enterar… bué…”, pero enfatiza: “Somos los dos grandes, nuestros hijos están grandes y criados, no tenemos ningún otro compromiso, nos fuimos conociendo, saliendo, y se fue dando”.

A pesar de algunos desacuerdos y disgustos iniciales, han pasado seis años y Claudio y Mirta siguen disfrutando de esos momentos juntos que los hacen felices. Han logrado superar cualquier oposición que pueda surgir de terceros.

Esta historia de amor inesperada demuestra que el amor puede surgir en los lugares más insospechados y romper los moldes tradicionales. Claudio y Mirta han encontrado la felicidad en el vínculo que los une y continúan construyendo una vida juntos, demostrando que el amor verdadero no entiende de etiquetas.