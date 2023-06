Es un hombre trans y mientras estaba gestando a sus mellizos conoció a su pareja y encontró el amor

Ian Alejandro experimentaó el amor de una manera única al convertirse recientemente en padre soltero de mellizos, gestando su embarazo como un hombre trans. En una entrevista exclusiva para el podcast de ADNSUR "Amores y algo más", Ian compartió sus experiencias amorosas a lo largo de su vida y cómo ha enfrentado los desafíos de ser trans en el ámbito de las relaciones.

“El amor es una experiencia interesante para quien abordamos la transmasculinidad, pero no solo para la mayoría de las personas tras, sino que a muchas personas el amor se nos escurre o es un ámbito de la vida donde hay de todo, felicidad, tristeza… Para mi, que además me fugué de esa cis heteronorma, fueron más desamores que atinos”

Menciona que a lo largo de su vida, Ian ha tenido varias relaciones, se ha relacionado con varones cisgénero cuando era más adolescente, y luego con mujeres cisgénero, y ahi conenzaron las dificultades, mayormente por el sesgo social.

“Lamentablemente el amor no es una relación entre dos personas, sino que influyen más personas, parece que quienes están alrededor tienen mucho que decir y mucho que objetar, y eso complica todo. He terminado relaciones simplemente porque no había una libertad de poder ser, porque me sentía que estaba en un closed constantemente y yo ya no quería estaar ahí”.

Desde el inicio de cualquier vínculo, Ian siempre dejó en claro que era un chico trans. “Siempre llevé mi identidad trasngénero como bandera”. “Me he relacionado con chicas cisgénero que nunca habían estado con una persona con vulva y eso no les cuestionaba su orientación sexual porque a mi me leían como varón, independientemente de lo que tenés entre las piernas, porque se estaban enamorando de un varón".

“También he estado con mujeres más abiertas, que se enamoran de la persona y no se cuestionan si es varón o mujer, no se cuestionann el género de la persona a la hora de enamorarse: se enamoran y ya”

“Hay mas apertura las mujeres que en los varones… Esto por ahí no les pasa a las chicas trans cuando un hopmbre cis se enamora de ellas, porque se le cuestiona el mundo a ese varón, se duda de su masculinidad por enamorarse de una chica trans… Son cuestiones del patriarcado que empiezan a hilar en estas cuestiones del amor y las relaciones”

Cuando Ian tomó la decisión de convertirse en padre gestante su pareja no estaba dispuesta a embarcarse en esa experiencia debido a que ya tenía hijos mayores y no quería criar más niños. Este desacuerdo finalmente provocó la separación, y entonces Ian comenzó a recorrer el camino que lo llevaría a ser padre a través de un tratamiento de fecundación in vitro.

Durante este proceso, Ian conoció a Patricia, quien residía en Buenos Aires. A través de las redes sociales, comenzaron a establecer contacto y descubrieron que ya se conocían de nombre, ya que Patricia era amiga de la madre de Ian. Al enterarse de cómo Ian estaba llevando su embarazo, Patricia decidió contactarlo y así comenzaron a enamorarse a distancia.

Finalmente, Patricia dejó atrás su vida en Buenos Aires y se mudó a Puerto Madryn para estar junto a Ian. Durante el resto del embarazo, su vínculo se fortaleció y ahora, con los mellizos ya nacidos, forman una familia en la que se consideran compañeros inseparables y muy felices juntos.

