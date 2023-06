Encontró a un nene de 9 años buscando comida en la basura y su gesto le cambió la vida

En las últimas horas salió a la luz una historia conmovedora en donde un joven de 23 años, tomó la decisión de adoptar a un niño de 9 años que había conocido durante la pandemia en una terrible situación.

Luis Alejandro conoció a Danilo cuando estaba revolviendo la basura buscando algo para comer. Según explicó a Canal 13 al momento de ver al menor, le dijo: “Tenés que ir a tu casa porque hay un virus que está matando gente”, a lo que él contesto "Estoy trabajando, no me molestes’. Ahí arrancó su historia.

Se hicieron amigos y Luis ahora es ahora el tutor legal del nene: “En el momento de la pandemia estaba como medio atascado en mi vida, sin saber para dónde ir. Estaba lavando autos cuando conocí a Danilo. Salgo a tirar la basura a un par de cuadras y me lo cruzo. Lo llamo y le digo ‘quedate en tu casa, no salgás’. Y él me dice ‘estoy laburando, compa”, contó.

Y aseguró "yo le quise dar una moral a él y él me la terminó dando a mí, mientras estaba juntando cobre para comprarse algo para comer”.

Y prosiguió: “Hace un año ya que se le prendió fuego a casa y él quedó en situación de calle. Fui a hablar con el padre y le dije ‘vamos a hacer una cosa: yo lo traigo conmigo, vamos a meterlo en la escuela, yo lo voy a llevar durante la semana y no te preocupes por nada, yo me encargo de todo’”.

“Me asesoré con una abogada para convertirme en tutor legal, ya que su madre no lo quiere, y su papá está internado en rehabilitación por sus adicciones. Yo le exijo tres cosas: mantener limpia la casa, ayudarme con mis cosas, ir a la escuela e ir a entrenar. Después, tiene su tiempo de ocio, le gusta jugar a la play, le gusta ver películas, le gusta ir al parque y pasear”, agregó Luis Alejandro.