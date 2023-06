Una usuaria de TikTok compartió su experiencia sobre cómo finalizó su viaje de egresados, después de tener una disputa con su novio y uno de los coordinadores. En su video, la joven admitió haber besado a uno de los compañeros de viaje, lo que provocó una situación desagradable tras ser descubierta por su pareja.

Regina, la joven en cuestión, reveló en un video todo lo que vivió en Bariloche, donde se encontraba de novio con 'Mario', quien era compañero de su curso y no tenía una muy buena relación, ya que se "cuerneaban mutuamente".

A pesar de ello, Regina develó que habían pactado llevarse bien durante el viaje de egresados para no arruinarse una experiencia única. Pero el último día fue caótico.

El novio tuvo una actitud muy cuestionable, al serle infiel en el mismo lugar donde se encontraba. “Yo estaba bailando y se acercan Mario y su amigo, Matías, y su amigo se me pone a explicarme cómo fue que mi novio se chapó a una piba. Decía que ella se le abalanzó y que no le quedó otra y chaparon. Como si yo fuese boba”, contó y se dio cuenta que su novio había terminado con su pacto.

Un día antes que emprendieran el regreso a su casa, la joven reveló que tenía que ir a buscar una remera al cuarto de uno de los coordinadores del viaje, al igual que el resto de sus compañeros. Ella había hablado previamente con el muchacho y comentó que “tenían onda”. “Era obvio que me lo iba a chapar”, se sinceró y al entrar a la habitación, se dio lo que ella quería, pero fue interrumpida por otro compañero.

“Entró un compañero en pleno chape, fingimos demencia como si nada hubiese pasado y me fui. Yo pensé que mi novio se había enterado por ese pibe, pero no. No sé cómo se enteró”, explicó sobre la complicación que surgió en medio de su venganza silenciosa.