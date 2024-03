EDUCACIÓN Las cuotas de las escuelas privadas en Comodoro oscilan entre 100 mil y 260 mil pesos, pero aún no se nota una baja de inscripciones Desde el Sindicato de Docentes Privados (SADOP) se informó que los fuertes ajustes de las cuotas se reflejaron una marcada baja de la matrícula en otras ciudades de Chubut, pero no así en Comodoro Rivadavia. Paralelamente, se cuestiona que los valores recaudados no se reflejan con la misma celeridad en los salarios de quienes trabajan en esas instituciones.