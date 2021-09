El secretario de Energía Darío Martínez dijo este miércoles en Comodoro Rivadavia que el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández darán a conocer, cuando lo crean oportuno, el proyecto de ley de promoción de inversiones petroleras, ante la consulta de ADNSUR de si la copia de la iniciativa ya fue presentada a las provincias de la OFEHPI. “No va a ser este secretario quien lo hará público”, manifestó.

“La forma de trabajar fue en permanente consulta con todos los actores, es decir trabajadores, sindicatos y representantes de la industria –respondió el funcionario nacional-. Explicamos el proyecto a todos, primero los escuchamos para ver los objetivos y luego incorporamos varios aspectos. A los gobernadores y ministros explicamos de manera personal el alcance de cada uno de los capítulos”.

Sobre la presentación formal del texto del proyecto, Martínez dijo que no es una decisión que le corresponda a él, ya que “es un proyecto de Alberto y Cristina y quien lo hará público no va a ser este secretario, sino el presidente y su vice. Luego se dará debate y la discusión en el Congreso y estaría orgulloso de que vayan los intendentes a exponer, porque ellos saben cómo impacta la vida en cada municipio cuando hay un desarrollo, con un impacto importante si hay auge en el sector petrolero y cuando llega gente a la localidad, cuando hay que dar todos los servicios y cuando no hay auge, el que quedó sin laburo al primero que va a golpear la puerta es al intendente. El proyecto ha sido trabajado con todos y el presidente tomará la decisión en qué omento lo hará público”.

Alcances: “la titularidad del recurso es de las provincias y no está en discusión”

Más allá de que el texto del proyecto que reclaman las provincias productoras de hidrocarburos no será presentado hasta su envío al Congreso, según se desprende de los dichos del funcionario nacional, el propio Martínez describió en rueda de prensa en Comodoro Rivadavia los alcances principales.

“No es una ley de hidrocarburos, sino de promoción de inversiones –aclaró-. Nosotros no estamos discutiendo la titularidad del recurso, que es de la provincia, sino buscando incentivos para generar inversiones durante los próximos 20 años en todas las cuencas del país, de un modo equilibrado, con mayor incorporación de trabajo argentino y de les pymes del país, para sustituir importaciones”.

De ese modo, ponderó que la futura ley buscará generar saldos exportables de producción petrolera y gasífera, a fin de generar divisas para el país y fortalecer al Banco Central, generando actividad laboral en los campos petroleros del país.

Enfatizó también que las provincias tendrán la última palabra en los llamados proyectos especiales, que buscarán reactivar áreas con baja productividad, para las que se propondrán esquemas diferenciales de regalías petroleras.