Macharashvili sobre el traspaso de las áreas maduras de YPF: "esperamos que se termine el proceso de adjudicación"

Este martes por la tarde, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, y el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Chubut, Jorge "Loma" Ávila, se reunieron este martes Horacio Marín, presidente de YPF, para abordar el proceso de adjudicación de las áreas maduras de la empresa en Chubut, que tendría a la empresa PECOM como adjudicataria.

En diálogo con ADNSUR, Othar Macharashvili brindó detalles sobre el encuentro. "Fue una reunión positiva porque estuvimos los gremios, la operadora, el gobernador, y obviamente con la expectativa de saber ya, de llegar a un final en el proceso de selección y de adjudicación para ya tener una certidumbre en lo que hace cuando los trabajadores vuelven a sus puestos de trabajo", señaló el mandatario local.

Macharashvili explicó que si bien ya se conocen los oferentes y las propuestas, "todavía no se terminó este proceso técnico-legal, no se puede dar públicamente ni quiénes son los oferentes ni quiénes son los adjudicatarios". Esta situación, agregó, "lleva a una sensación para los trabajadores de una dilación que no la quieren esperar y están en esa tentativa entre el gremio y la operadora de definir esto lo antes posible".

"Sí, en el caso tanto del gobernador como yo, tuvimos una charla previa por todo lo que hace a los temas de cómo se cierra este proceso, cómo vamos a seguir trabajando en el caso nuestro en una asociatividad con YPF que estamos puliendo, el tema ambiental, cómo se cierre el balance ambiental, cómo toma la empresa adjudicataria todo ese pasivo y cómo presenta un programa de remediación", detalló el intendente.

En ese sentido, Macharashvili señaló que "todo eso se va a seguir trabajando" y que van a "propiciar para que sea lo más rápido posible porque lo fundamental es que los trabajadores vuelvan a trabajar y se sientan partícipes de su vida laboral".

Por su parte, el secretario general de Petroleros Chubut, Jorge Ávila, había anticipado la semana pasada que el objetivo del encuentro era que YPF comunique quién será el ganador a partir del 1 de agosto.

"Queremos que rápidamente se termine el proceso de adjudicación para ya rápidamente entrar en la otra fase, que es la charla con la operadora, en cuál va a ser el proceso de inversión, cuál va a ser el proceso de activación de áreas, cuál va a ser el proceso de capacitación y de formación, cuál va a ser su vinculación con la red de responsabilidad social de la ciudad, cómo va a ser todo el proceso de remediación y de trabajo ambiental", explicó Macharashvili.

En ese sentido, el intendente destacó que "todo eso va a ser posterior a que se sepa quién es el adjudicatario final de las áreas, que hasta el día de hoy no se tiene a ciencia cierta ya formalizado".

Además, Macharashvili señaló que en la reunión se abordó que "todos los contratos que tienen hoy las empresas contratistas, las pymes con YPF, se van a garantizar hasta su finalización" y que luego habrá "una charla y una negociación entre la nueva operadora y las pymes que tomen, que estamos viendo de que sigan siendo pymes locales".

"Vamos a trabajar todo para que eso sea, para que los recursos queden en esta ciudad como viene pasando. También hay que tener en cuenta que hoy YPF tiene algunos contratistas que no son de Comodoro y que nosotros estamos charlando para que saber, por eso es tener claro quién es el que se quede con las áreas para rápidamente sentarnos y entrar en esta negociación", agregó.

Por último, Macharashvili destacó que "tanto los gremios como la provincia y el municipio van a hacer todo para que se respete la fuente laboral, para que se invierta en Comodoro, para que tributen en Comodoro, así que en eso se sigue con una mesa activa y todas estas reuniones son positivas".