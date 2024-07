Cónclave por las áreas de YPF: Torres, Macharashili y Avila se reúnen con Marín este martes

El encuentro de este martes había sido anunciado por Jorge Avila la semana pasada, luego del acuerdo paritario alcanzado con las cámaras empresarias del sector. El mismo dirigente sindical había anticipado que apuntan a que YPF comunique quién es el ganador a partir del 1 de agosto.

“Queremos que nos digan quién es el que viene, porque al que viene tenemos que ir a decirle que necesitamos nuevas inversiones y tecnología”, señaló, en diálogo con ‘La Voz del Sindicato’.

“Ahora ustedes son los nuevos dueños, no me vengan con un martes 13, tenemos gente que hace 3 meses no aporta ni a la obra social ni al sindicato y pusimos el hombro para que esa gente tenga la posibilidad de seguir aportando desde le 31 de julio -aseguró-. No puedo ir a decirles a los trabajadores esperen 4 meses más”.

En los últimos días, el dirigente y diputado nacional también cuestionó la ley de ‘Pasivos ambientales’ recientemente aprobada por la Legislatura, ante la posibilidad de que esa norma pueda plantear algún tipo de demora en el proceso.

“No era necesario hacer una ley nueva para hacer caja -cuestionó Avila a través de FM La Petrolera-, la ponen porque es la única manera que tiene hoy la provincia de recaudar plata. Esta ley se hizo porque se vendió YPF”, cuestionó, mostrando un cierto distanciamiento con el gobernador Ignacio Torres.

Las posturas quedaron también diferenciadas en torno a la postura sobre el área Restinga Alí, que será revertida a la provincia y que Avila reclama que sea dejada en manos de Petrominera, mientras que el gobierno provincial tendría otros planes para esa concesión.

Este martes, el vicegobernador Gustavo Menna recordó que esa norma es para toda la industria en general y no sólo para la actividad petrolera, al tiempo que recordó que, en el caso puntual del traspaso de áreas de YPF, será la autoridad de aplicación, es decir el Ministerio de Hidrocarburos, quien tendrá la última palabra en la aprobación del traspaso.

A su turno, semanas atrás el ministro Federico Ponce había mencionado que los tiempos dependerán, una vez que YPF oficialice cuál es la compañía elegida para cederle las áreas, del tiempo que tarden en presentar el plan de remediación ambiental.

EL MUNICIPIO PIDE POR PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA Y TIERRAS QUE PERTENECÍAN A LA YPF ESTATAL

Las especulaciones en torno al cónclave de este martes pasan también por lo que cada una de las partes reclamará de cara a la salida de YPF, que si bien mantendrá la operación de Manantiales Behr, se desprenderá de Escalante-Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y la participación minoritaria (del 7%) que tiene en bloques de la concesión El Tordillo, que es operada por Tecpetrol.

Uno de los temas que estuvo en discusión y que hicieron llegar las pymes hacia referentes del gobierno municipal es el vinculado al pago de indemnizaciones, al proyectar que la caída de contratos motivará la desvinculación de personal y que la mayor parte de las empresas regionales no estaría en condiciones de afrontar.

Desde el municipio, por su parte, apuntan a comprometer a la compañía en una especie de ‘reparación’ en base a proyectos de generación de energías limpias, como podría ser la refuncionalización del parque eólico Antonio Morán y la creación de un parque de energía solar.

Uno de los temas centrales, según anticipó el intendente Othar Machrashvili a través de ADNSUR semanas atrás, está vinculado al de las tierras que pertenecieron a la compañía y que están ubicadas en posiciones nada despreciables dentro del ejido urbano, como las que pertenecieron a viejas instalaciones, entre km.3, 4 y 5.

Parte de las discusiones involucra también otras posibles necesidades en infraestructura, como podría ser la defensa costera. El gobierno provincial, por su parte, apuntaría a obtener compromisos de la compañía en obras como las vinculadas al acueducto y la pavimentación de la ruta 37.

Se desconoce si en la tarde de este martes 30 de julio saldrán definiciones a todos los temas en danza, al menos en lo inherente a si finalmente será Pecom la nueva operadora. Hay quienes son escépticos respecto de la finalización del proceso en el corto plazo, pero la conducción de YPF deja trascender en círculos mediáticos de Buenos Aires que desde el 1 de septiembre dejará de operar las áreas que sacó a ofrecimiento público en todo el país, las de Chubut incluidas.