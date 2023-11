El secretario general de Petroleros Chubut, Jorge Ávila evaluó - en diálogo con ADNSUR- que Horacio Marín, futuro CEO de YPF "conoce el problema de las cuencas maduras y entiende también el problema del ‘barril patagónico’ porque lo sufre con Tecpetrol, porque les pagan 60 dólares cuando el precio internacional es de 100”.

“Ahora él va a dirigir YPF, pero yo me tengo que sentar también con los directivos de todas las demás operadoras para ver qué van a hacer si el próximo gobierno libera el mercado, porque si el presidente electo (Javier Milei) libera los precios, ya no será una pelea nuestra con el gobierno, sino con las operadoras, para que digan cuántos equipos van a traer a Chubut. Y si no se liberan los precios, habrá que ir por la ley de hidrocarburos”, apuntó, en referencia a los proyectos de incentivo a las cuencas maduras.

Ávila aclaró que las dos alternativas serían positivas para la actividad, tanto la liberación de precios como la posibilidad de que se avance en alguna de las leyes de incentivo para los yacimientos convencionales como los de San Jorge, al detallar que “tanto el proyecto de Ana Clara Romero como el que envió Sergio Massa son buenas leyes, tenemos que decirlo; el tema es sentarnos a ver con cuál se avanzará. Pero antes hay que esperar la definición del próximo gobierno –insistió-, porque si el precio del petróleo en el mercado interno es el mismo del mercado internacional, ya no van a hacer falta bajar los aranceles de la importación de polímeros para producir más”.

“EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS NO TRAJERON NI UN FIERRO A CHUBUT”

Sin embargo, advirtió que con un precio interno alineado con el internacional, que es lo que piden las operadoras, “van a tener que decir cuántos equipos van a traer a trabajar en Chubut, porque no trajeron ni un fierro en los últimos 10 años. Al contrario, se llevaron en lugar de traer. Las pymes locales armaron mejores bases en Neuquén que acá, si las pymes hicieron eso, porque están proyectando más actividad en Vaca Muerta. Es lo que tenemos que discutir con las operadoras”.

El dirigente no descartó la necesidad de trabajar en la ley de incentivos, en caso de que no se avance en la alineación de precios con el mercado internacional. En ese punto, advirtió que será necesaria también una ley provincial, para exigir un mínimo de 6 años de actividad en al provincia, para los equipos que lleguen con contratos de trabajo.

“Tiene que haber una ley provincial que asegure que si una empresa trae un equipo, se quede por 6 años y que no se lo lleve antes de ese plazo –graficó-. Si no, pasa como hizo Calfrac, que trajo un equipo cementación, lo puso a trabajar y a los 30 días se enojó y se fue, dejando los despedidos acá. Tiene que haber garantías de que la herramienta se queda acá”.

PARITARIAS Y AGUINALDO ASEGURADO

En relación al reciente acuerdo paritario, por una recomposición del 13% para los últimos dos meses del año, lo que lleva la paritaria anual al 135%, Avila indicó que “es un acuerdo regular, ni bueno ni malo, porque siempre se cobra atrasado, por detrás de la inflación. Calculamos que la paritaria quedó casi con lo justo, pero me preocupa hacer una discusión recién en marzo del año próximo, porque diciembre, enero y febrero van a ser meses catastróficos. Si sigue este grado de inflación, va a ser imposible de sostenerlo”.

En ese marco, aseguró que pese a las dificultades los aguinaldos de diciembre en el sector petrolero están garantizados, salvo el caso de algunas pymes que pueden tener problemas de facturación.

“Son muy poquitas –precisó-, acá hemos garantizado que se cumpla la paz social y que los trabajadores estén tranquilos, porque estamos conversando para que las cosas se puedan sostener”.