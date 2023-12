El secretario general de Petroleros Chubut y flamante diputado nacional, Jorge Avila, denunció que hay un fuerte conflicto con el sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, por el que hizo una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.

“Entre Chubut y Santa Cruz hay unos 1.000 trabajadores que deberán ser afiliados nuestros, pero están mal encuadrados en el gremio jerárquico”, cuestionó Avila, en diálogo con ADNSUR. Fue en el marco de su reciente asunción como diputado nacional y la perspectiva que vislumbra para el año próximo, teniendo en cuenta la proximidad del Dia del Petróleo:

“Respecto al Día del Petróleo, nosotros ya veníamos con varios problemas, inclusive ahora tenemos un conflicto con Jerárquicos por el encuadre de nuestra gente y supongo que va a seguir siendo dura la posición. Hoy estamos en Buenos Aires, con una audiencia de conciliación obligatoria, en la cual rechazamos en todos los términos de que nuestra gente siga perteneciendo al sindicato jerárquico”.

Avila dijo que “cada vez hay más trabajadores fuera de convenio haciendo el laburo nuestro y nosotros tenemos cada vez menos afiliados. Esto es un problema de encuadre que lo tenemos concretamente con el sindicato que conduce José Lludgar -cuestionó-, porque hay gente de base encuadrada en ‘tareas especiales’ y les pagan dos pesos más y creen que ya cumplieron con ese encuadre. Como no les reconocen horas de viaje ni otros rubros, a fin de año les dan algo que le llaman ‘premio’, pero en realidad es plaga que no le están pagando durante el año”.

“SI METEN MANO EN LOS FIERROS, SON PETROLROS DE BASE”

El dirigente afirmó además que esta modalidad “fue un invento de las operadoras que quisieron imponer esta manera de trabajar, pero nosotros sostenemos que el mete mano, agarra los fierros y arregla las cosas que se rompen está haciendo el laburo nuestro. Nosotros dejamos que esto suceda mucho tiempo por paz social, pero no vamos a dejar que siga ocurriendo”.

Avila enfatizó que no dejará de lado el objetivo planteado en la audiencia del Ministerio de Trabajo: “Nosotros vamos a pedir que toda la gente nuestra sea encuadrada en el convenio petrolero porque es petrolera. También hemos denunciado un conflicto similar con personal de torre, en la Subsecretaría de Trabajo y ahora vamos a esperar a que se consuma la conciliación obligatoria, porque si el trabajador mete mano en los fierros, no hay mucho para discutir”.

El dirigente reconoció que durante los últimos años “nosotros nos quedamos callados para no sumar trabajadores que paguen más impuesto a las ganancias, pero con la liberación del impuesto empezamos a pelear todos los puestos de trabajo que nos corresponden”.

A LA ESPERA DE LAS DEFINICIONES DE MILEI

En un plano más general, de cara a las expectativas frente a 2024, Avila expresó que si se confirma la liberación del precio del petróleo y combustibles “nos sentaremos a discutir con las operadoras y las empresas de servicios, porque si se suman 35 dólares más al precio del barril tienen que decir cuánto trabajo más van a generar. Esta es una discusión no ya con el gobierno, sino con las operadoras”, insistió.

En ese plano, insistió en que, si se elimina el ‘barril criollo’, las operadoras tendrán que mejorar sus planes de inversión, aunque reconoció que hasta ahora no hay nada oficial desde el gobierno. “Seguimos esperando y vamos a dar plazo a que terminen de asumir y empiecen a tomar decisiones. Después haremos las medidas que tengamos que tomar si es que se toman decisiones en contra de la cuenca San Jorge, a la que vamos a seguir defendiendo”, anticipó.

“Nosotros esperamos que el gobierno nacional acierte, por la cantidad de jóvenes desocupados en la cuenca, esperamos que haya un precio de barril como corresponde, que nos permita volver a ser la capital nacional del petróleo, como fuimos hace mucho tiempo”, planteó.

NO DEJA LA CONDUCCIÓN DEL SINDICATO Y YA SE POSTULA PARA 2026

Por otra parte, Avila destacó su reciente asunción como diputado nacional y expresó su alegría, ya que “fue una ceremonia muy linda, me gustó por el hecho de que me haya podido acompañar mi familia, mi vieja y mi hermano, que me han visto en muchas luchas, fue algo muy bueno”.

Ante rumores de que podría delegar la conducción del sindicato mientras dura su función como diputado nacional, aclaró que seguirá desempeñando ambas funciones y no dejará la conducción sindical.

“Ya le dije a mis afiliados que no sólo voy a seguir conduciendo el gremio, sino que en el 2026 voy a volver a ser secretario general de todos los petroleros privados de la provincia de Chubut, concluyó.