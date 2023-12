El geólogo Marcelo Márquez, Profesor consulto de la UNPSJB, ha propuesto un nuevo enfoque de investigación sobre el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia. Su hipótesis desafía la noción convencional de que los primeros exploradores buscaban agua, sugiriendo que en realidad estaban al tanto de la presencia de petróleo en la zona. Este planteamiento busca revisar las teorías establecidas y volver a la teoría original sobre el descubrimiento del primer yacimiento petrolero del país. Este enfoque promete arrojar luz sobre un aspecto fundamental de la historia económica de Argentina.

La teoría hegemónica vigente es que, en 1907, haciendo tareas de exploración geológica en el entonces pueblo de Comodoro Rivadavia, la Comisión de Napas de Aguas y Yacimientos Carboníferos encontró petróleo. Según los historiadores que explican el mito que se originó alrededor del descubrimiento del petróleo, los exploradores perseguían ambos objetivos de manera simultánea. Buscaban agua y petróleo al mismo tiempo, por lo tanto, no había lugar para la casualidad.

De hecho, la bibliografía señala que antes de 1904, Hermitte estaba al frente de las exploraciones que se orientaban a la búsqueda de petróleo en distintos puntos del país, como el caso de Salta, Mendoza y Jujuy. Y en ese marco es que se habría realizado el hallazgo en el pueblo de Comodoro Rivadavia el 13 de diciembre de 1907, cuando una máquina perforadora alcanzó los 540 metros de profundidad y se confirmó la existencia de petróleo.

Una revisión de teorías

Marcelo Márquez es Geólogo, Profesor consultor de la UNPSJB y categórico al momento de relatar lo que para él son evidencias científicas que echarían por tierra las versiones oficiales. “Estas teorías que nos enseñaron y en las que creímos durante tanto tiempo, no son una religión. Esto es cuestión de evidencias; si las tenés tu carta sirve, si no las tenés tu carta no sirve. Yo soy un explorador de yacimientos minerales, no de petróleo. Uno no puede adivinar lo que hay en el subsuelo si uno no tiene una evidencia concreta”.

Tras la investigación realizada con relevamiento de documentos históricos, entrevistas con autores y mapeos históricos, Márquez señala que “las evidencias dicen que la Comisión Nacional de Napas vino a Comodoro Rivadavia a perforar en búsqueda de agua y de lo que se pudiera encontrar (carbón o petróleo) como ocurrió en muchos pueblos del país. Sólo aquí, por casualidad encontraron petróleo”.

De todas maneras, sostiene que saber si venían a buscar petróleo o agua no cambia la historia, “vuelve a ser lo que era originalmente. Esto es rescatar la historia original”.

Sin manadero, falta la primera evidencia

La primera evidencia concreta que cita Márquez es que no había en la superficie del Comodoro Rivadavia de 1903 indicios de petróleo. “No había forma de saberlo. Es una evidencia durísima, porque en todos los lugares del mundo donde se encontró petróleo había un manadero. El primer hallazgo en el mundo fue en el estado de Minnesota en 1850 y había un manadero de petróleo, perforaron alrededor y a 20 metros salió petróleo. El manadero es lo que indicaría que en algún lugar del subsuelo hay existencia de petróleo”.

En aquel momento histórico “no había geofísica, es decir la tecnología adecuada para saber qué había debajo de la tierra. No tenían geología de superficie, no había pasado ningún geólogo por aquí y la persona que ubicó el pozo de agua se llamó Juan García Marces y era el aguatero del pueblo. Marcó el pozo clavando un cuchillo en la tierra, donde Fuch puso la máquina. Es decir que lo que había eran ganas, pero no conocimiento y Fuch puso el pozo ahí porque estaba cerca del mar, al lado de un cañadón donde podría contener agua si llovía o petróleo si emanaba. Pero no hay ningún criterio geológico o evidencia de superficie de que el ahí abajo había petróleo. Es decir que podría no haber sido descubierto”, indica mostrando documentos que sostienen su hipótesis.

Para el geólogo una fuerte evidencia de que no se sabía dónde estaba el petróleo radica en los lugares donde se perforaron los primeros siete pozos y los resultados obtenidos entre 1903 y 1912. El pozo N°1 fue abandonado por no haberse encontrado ni agua ni petróleo; en N°2 lleno de arena, en 1910 solo produjo 113metros cúbicos de petróleo y agua; el N°3 tenía gas, el N°4 se encontraba obstruido con arena y daba un pequeño rendimiento, en el pozo N°5 a 149metros de profundidad se encontró gases y se produjo un incendio. En el pozo N° 6 hubo hallazgo de petróleo, pero fue inutilizado. En tanto el pozo N°7 producía entre 300 y 400 litros cada 24 horas. Así lo indican los informes elevados por el Ing. Huergo.

Una perforadora ¿para petróleo o agua?

La máquina perforadora Fauck había llegado en diciembre de 1906, había sido adquirida en Alemania por iniciativa del ingeniero Krause, jefe de la Sección Geología e Hidrografía de la Dirección de Minas a cargo del ingeniero Enrique Hermitte. La teoría vigente indica que la máquina era un equipo perforador de petróleo. “Eso es falso. La máquina que mandaron era una perforadora para cualquier tipo de producto y no exclusivamente para petróleo. En el momento en que vino esa máquina en el país habían 14 más y la que vino acá no era ni exclusiva ni vino exclusivamente para Comodoro”, explica Marcelo Marquez. Se asume que era un equipo para perforar petróleo porque perforó hasta 500 metros y porque se dice que el agua se busca a niveles más superficiales. “Algo que es cierto, pero no en todos los casos”, explica.

Según el especialista el petróleo migra desde la roca generadora y se acumula en trampas sedimentarias o estructurales. No hay en Comodoro un lago de petróleo y dependiendo de donde se perfore puede salir petróleo, gas, agua salada o ningún fluido. Las perforaciones pueden encontrar carbón (Pto. San Julian) o yacimientos metales”

En todos los casos expuestos se trata de evidencias circunstanciales y no de evidencias firmes, porque en realidad el agua se busca tratando de encontrarla, sea cual sea la profundidad.

Los dichos de Perito Moreno

Para el geólogo que llevo adelante esta investigación “salvo los dichos de Perito Moreno no había nada que hiciera pensar que había petróleo en Comodoro. Él sabía el valor de los combustibles”.

El perito Francisco Moreno en 1890 y 1895 estuvo a 15km al sur de Comodoro y en una carta de 1917 señala que “desde 1896 hasta 1903 di instrucciones a los vecinos de favorecer, la habilitación de Rada Tilly, hoy Comodoro Rivadavia para que algún día fuera punto de salida de esos productos de la región andina y a la vez buscar petróleo. Cuya existencia era mucho más probable que la del agua. Acerté, pues el petróleo se descubrió allí en 1907”. Una frase puntual es la que Márquez señala como llamativa. “No dice ´yo sabía”, podría no haber acertado”.

“Yo hablé con Alberto Riccardi, el biógrafo de Perito Moreno, y él nunca escribió que acá en Comodoro iban a encontrar petróleo. No está escrito en ningún lado. El Perito Moreno no sabía que había petróleo. “Busquen” decía. El Perito Moreno le ´recetó´ petróleo a todo el mundo, a todos los lugares donde iba mandaba a su gente a buscar petróleo. El petróleo en ese momento era mucho valioso más que oro, porque nuestro país no tenía energía, no teníamos carbón que se traía de Gales y costaba una fortuna”.

Una ley para proteger el recurso

La versión oficial indica que el Presidente de la Nación, Figueroa Alcorta y el Ministro de Agricultura, Pedro Azcurra, suscriben inmediatamente después del descubrimiento del petróleo un decreto que traza lineamientos puntuales sobre el descubrimiento. Se trata de la Ley N°4167 que indica que “queda prohibido la denuncia de pertenencias mineras y concesión de permisos de cateo en un radio de 5 leguas”. Según señala el geólogo “esa normativa ya había sido impulsada en 1903 por Hermitte y protegía los territorios. El decreto de 1907 solo fue una consecuencia”.

“Vinieron a buscar agua y todo material útil del subsuelo. Este es el modelo de Hermitte, que defendió con tesón el hallazgo de petróleo como una consecuencia de investigar el subsuelo, también ordenó la compra de decenas de perforadoras que hicieron cientos de pozos en distintos pueblos del país (entre 100-1.000m) sumando miles de metros de sondeos. Hasta 1918 en todos los pozos salió agua dulce, salada, carbón o nada. Sólo en Comodoro Rivadavia se encontró petróleo. A seguir buscando agua”.