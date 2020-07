COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde la Federación SUPEH se denunció un sistema de “despidos encubiertos” por parte de YPF S.A, a través de un programa de “retiros voluntarios”, abonando “una tendadora indemnización pero pagadera en 36 cuotas”, según cuestionó el titular de la entidad sindical, Antonio Cassia.

“Esta organización gremial no avala y rechaza terminantemente este procedimiento que, como ya lo vimos anteriormente, precariza a los trabajadores que son inducidos y hasta a veces obligados por las jefaturas a aceptar el retiro”, señala el comunicado de la federación, firmado por su titular, Antonio Cassia.

“En una actualidad como la que nos toca vivir, resulta inaudito enfrentar a la gente a un futuro de desprotección justamente por parte de una empresa del Estado. Todos sabemos cuánto cuesta capacitar a un trabajador petrolero y que en un futuro no demasiado lejano volverán a ser necesarios cuando el sector se reactive”.

“Les pedimos a todos los compañeros fuera de convenio que mediten extremadamente su decisión, que no se sientan obligados ni presionados, que piensen que lo que hoy parece tentador puede ser un gran daño en el mediano plazo. Ante cualquier presión que reciban, no duden en acercarse a la organización gremial, que estará a disposición de afiliados y no afiliados para asistirlos en lo que hiciera falta”, añade el comunicado.