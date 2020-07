COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Trabajadores nucleados en el gremio de Camioneros que conduce Jorge Taboada, se manifestaron este jueves por la mañana afuera de la empresa Siderca ubicada en barrio Industrial ante el despido de cuatro empleados.

"Hay un conflicto con trabajadores de la empresa Siderca, que se dedica a distribuir cañerías en los yacimientos petroleros", explicó esta mañana Taboada.

Además, agregó: "Esta gente tenia una empresa contratista que es Transportes Don Pedro y que no sé porque razón terminan despidiendo a cuatro trabajadores que prestan servicios en la planta del barrio Industrial".

TenarisSiderca Comodoro Rivadavia

En contacto con La Cien Punto Uno, señaló que "las dos empresas cortaron el diálogo con el Sindicato y no permitieron el ingreso de los cuatro trabajadores a la planta por eso estamos manifestándonos afuera de Siderca".

Además aclaró que "son trabajadores que hace 15 o 20 años prestan servicios y no es justo que de un día para el otro no lo dejen entrar a sus puestos laborales". También comentó que desde Transportes Don Pedro presentaron una nota, pero lo cierto es que nadie sabe dar una respuesta del motivo de los despidos".

Respeto al reclamo que llevan adelante, el gremialista aclaró que si siguen sin respuestas, "vamos a impedir que los camiones de larga distancia sigan trayendo caños".